Nicholsonová: Sulík až tak nevážil slová, vystupovala by som miernejšie

Na budúci rok chcete kandidovať vo voľbách do Národnej rady, aj keď sa po sobote dostanete do Európskeho parlamentu. Ak získate viac krúžkov ako v roku 2016, chcete sa z Bruselu vrátiť. Vy by ste volili niekoho, kto dopredu povie, že z europarlamentu odíde?

Myslím si, že nie je dobré hazardovať s dôverou voličov. Nechcem, aby moje konanie takto vyznievalo. Keď som odštartovala eurokampaň, veľa ľudí mi v mestách aj cez sociálne siete začalo dávať najavo, že mi nedajú hlas v eurovoľbách, pretože ma chcú na Slovensku.

Naozaj chcem ísť do Bruselu, chcem postúpiť na vyššiu inštanciu. Nikto zatiaľ nevie, ako dopadnú voľby v roku 2020 a mandát europoslanca je nezlučiteľný s mandátom poslanca NR SR. A ja som Richardovi Sulíkovi sľúbila, že moje meno bude na kandidátke v roku 2020.

Dospela som k záveru, že ak by ma vo voľbách do NR SR volilo viac ľudí ako v parlamentných voľbách v roku 2016, teda viac ako 85-tisíc, bude to pre mňa silný signál, že ma ľudia chcú tu. Ale to neznamená, že moja kandidatúra do Európskeho parlamentu je len akože.

Mám tomu rozumieť tak, že očakávate, že vám ľudia nedajú dosť hlasov, aby ste sa dostali do europarlamentu?

“ "Na základe niektorých vyjadrení Richarda Sulíka nás mohli zaradiť k euroskeptikom. Ale Eugen Jurzyca, Alojz Baránik aj ja sme jednoznačne za Európsku úniu." „ Lucia Ďuriš Nicholsonová

Neviem to posúdiť, nemáme na to prieskumy. To, čo vám hovorím, sa neopiera o žiadne dáta. Ale od voličov zaznieva, aby som zostala na Slovensku.

Je to pre mňa komplikovaná situácia a potrebovala som ju nejako odkomunikovať. Zvolila som túto cestu. Ale ani náhodou som nechcela, aby to na ľudí pôsobilo tak, ako to urobil Igor Matovič. Síce kandidoval, ale od začiatku hovoril, že nechce ísť do Bruselu. U mňa je to inak.

Hrozí teda, že budem mať odlev voličov, ale nie preto, že by si ľudia mysleli, že do Bruselu nepatrím, ale preto, že ma chcú doma.

Nejde predsa len o hazard s dôverou voliča?

Pre mňa je voľbou číslo jeden Európsky parlament. Možno to na niektorých pôsobí ako hazard, čo ma úprimne mrzí. Je to len úprimná snaha komunikovať s voličmi. Urobila som v kampani všetko pre to, aby som ukázala, že chcem ísť do Bruselu a že tam budem osožná. Urobím všetko pre to, aby som dôveru ľudí nesklamala.

Vrátite sa z europarlamentu, ak bude SaS po voľbách v roku 2020 vo vláde?