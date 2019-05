O pomeroch v ochranke prehovoril ďalší muž. Na problémy sa pozrie inšpekcia

V týchto dňoch ochrankári prechádzajú pravidelným fyzickým preverovaním.

21. máj 2019 o 19:47 Peter Kováč

BRATISLAVA. K anonymným ochrankárom, ktorí sa sťažujú na podmienky v Úrade pre ochranu ústavných činiteľov, sa pridal aj ich bývalý kolega Anton Klein.

V rozhovore pre denník SME opísal, ako sa v úrade ešte pred jeho odchodom v lete 2017 borili s nedostatkom ľudí a ako sa vedenie, na čele ktorého bol Peter Krajčírovič, zbavovalo starších zamestnancov.

„Na porade zaznelo, že ľudia nad 40 rokov tam nemajú čo robiť a následne začalo odchádzať množstvo policajtov,“ hovorí Klein, na ktorého nadriadený taktiež naliehal, aby odišiel do civilu. Mal totiž 52 rokov.

Keď sám odísť odmietol, nadriadení proti nemu využili incident, ku ktorému došlo počas jeho služby, keď strážil Prezidentský palác.

Neznámy muž vtedy 29. mája 2017 preliezol do areálu cez plot a autobránou vybehol opäť von.

„Medzi kolegami sa hovorilo aj o tom, že to celé mohlo byť zinscenované. Bolo zvláštne, že sa to stalo pätnásť sekúnd po mojom príchode a aj okolnosti, za akých to prebehlo,“ hovorí Klein.

Denník SME sa na spomínaný incident pýtal ministerstva vnútra aj polície.