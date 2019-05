Kiska vymenoval dvanástich sudcov bez časového obmedzenia

Medzi vymenovanými je osem žien a štyria muži.

22. máj 2019 o 10:35 (aktualizované 22. máj 2019 o 10:36) SITA

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vymenoval dvanástich sudcov bez časového obmedzenia.

Noví sudcovia prešli výberovým konaním a odobrila ich Súdna rada SR. Medzi vymenovanými je osem žien a štyria muži.

Noví sudcovia budú pridelení na okresné súdy po celom Slovensku.

Lucia Baštová posilní súd v Kežmarku, Denisa Bučková v Pezinku, Lenka Figulová v Spišskej Novej Vsi, Filip Gylányi v Bratislave, Marcela Holubová vo Vranove nad Topľou, Lucia Kallová v Starej Ľubovni, Tomáš Kelner v Bratislave, Jana Kurnotová pôjde na Okresný súd v Malackách, Emília Mišenková do Starej Ľubovne, Ján Pastirčík do Malaciek, Daniel Petričko do Michaloviec a Antónia Svičinová do Rožňavy.



Najviac budú posilnené Okresné súdy v Starej Ľubovni a Malackách, kam príde nová dvojica sudcov.

Väčšina z nových sudcov pôsobila na súdoch v pozícii vyšší súdny úradník či vykonávala súkromnú advokátsku prax.