Kočnerovu SMS Haščákovi má dokresľovať nahrávka. Polícia o nej mlčí

Pracujem na odjebaní čuráka, oznamoval.

22. máj 2019 o 20:20 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Vraj to bolo v hoteli Albrecht v Bratislave. Zhruba v čase, keď Marian Kočner oznamoval SMS správou šéfovi finančnej skupiny Penta Jaroslavovi Haščákovi, že pracuje na odstránení "čuráka".

Na schôdzke s bývalým príslušníkom SIS Pavlom Forischom vtedy údajne Kočner požiadal o dodanie podkladov na diskreditáciu a kriminalizáciu šéfa vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáša Kyselicu. Forisch si stretnutie nahrával.

Pred mesiacom záznam odovzdal špeciálnej prokuratúre, ktorá sa prípadom zaoberá.

SMS adresovaná Haščákovi sa spomína v uznesení, ktorým polícia Kočnera v polovici marca obvinila z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Informoval o tom Denník N.

Správu Kočner posielal 17. januára 2018, novinára a jeho snúbenicu zastrelili o mesiac neskôr. "Inak pracujem na odjebaní čuráka," písal Kočner. "Povieme si, keď budeme spolu," reagoval Haščák.

Haščákova verzia

Zatiaľ sa nepreukázalo, že by komunikácia súvisela s prípravou Kuciakovej vraždy, aj keď časovo by to vychádzalo.

Haščák po zverejnení správ najskôr tvrdil, že nevedel, čo vtedy s Kočnerom rozoberal. Odmietol, že by sa bavili o Kuciakovi. V rozhovore pre aktuality.sk na konci marca prišiel s inou verziou.

SMS sa podľa neho týkala vyšetrovania bývalého vicepremiéra a Kočnerovho komplica Pavla Ruska. Išlo vraj o prípad údajnej objednávky vraždy Ruskovej bývalej spoločníčky v televízii Markíza Silvie Volzovej ešte z roku 1997.

Kauzu riešil vyšetrovateľ Kyselica, ktorý pracuje zároveň na Gorile spojenej s Pentou.

Ruska polícia obvinila v októbri 2017 na základe výpovede bývalého šéfa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Veľký súdny proces s exministrom a bývalými mafiánmi sa za prísnych bezpečnostných opatrení začína vo štvrtok vo väznici v bratislavskom Justičnom paláci.

Kočner sa podľa Haščáka vyjadril, že získané informácie a kompromateriály o vyšetrovateľovi poskytne inšpekcii ministerstva vnútra. "V tom čase som to vnímal ako klebetu, ktorej som nevenoval pozornosť," dodal Haščák.

Tlaky na vyšetrovateľa

Vyšetrovateľ Kyselica potvrdil, že tlaky na jeho osobu boli viackrát.