Bývalý spolumajiteľ Plusky: Penta ma podviedla

Bývalý majiteľ vydavateľstva Spoločnosť 7 Plus Štefan Šimák vlastní zámok v Pezinku, v ktorom zakrátko otvorí galériu umeleckého skla. (Zdroj: FOTO SME - Jozef Jakubčo)

V rozhovore sa dozviete:

Či mal Štefan Šimák dohodu s Pluskou, aby písali pozitívne o Rytmusovej svadbe na jeho zámku v Pezinku.

Prečo predal Plusku.

Aké boli rokovania s Pentou.

A čo si myslí o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Minulú sobotu sa na vašom zámku brali raper Rytmus a teraz už jeho manželka Jasmína. Ako ste s boli spokojný s touto akciou?

Bola to pre nás skúška a myslím, že dopadla veľmi dobre. Svadby budú v budúcnosti jednou časťou z prevádzky tohto zámku.

Ako ste ako bývalý vydavateľ boli spokojný s tým, ako túto udalosť pokrývali médiá?

Niektoré médiá sa tomu nevenovali, iné sa venovali.

Boli ste spokojný s tým, ako o tom písali médiá?

Myslím si, že korektne napísali aj o zámku, aj o ženíchovi a neveste. Takže som bol spokojný.

Mali ste s Pluskou nejakú dohodu, aby o vás napísali pekne?

Nie.

Prečo ste po predaji vydavateľstva v roku 2014 investovali peniaze práve do kúpy zámku a výroby vína?

Nechceli sme kupovať zámok. Chcel som robiť zopár litrov vína a hľadal som kde. A tak som sa dajako dostal sem. Prvé, čo mi napadlo, keď som sa pozrel na tento zámok, bolo, že mám konečne kde uložiť umelecké sklo. Urobiť galériu.

Prečo ste si na výrobu vína nekúpili nejakú halu, ale zámok, ktorý bol v dezolátnom stave?

Zarobil som veľké peniaze. Chcel som ich investovať. Tak, aby to tu ostalo, a zároveň urobiť dobrú vec.

Tento zámok by teda mohol byť vnímaný ako váš pomník?

Nie.

Štefan Šimák narodil sa na Kysuciach v Turzovke v roku 1948,

vyštudoval žurnalistiku,

najskôr pôsobil ako redaktor v okresných novinách na Kysuciach,

v roku 1969 začal pracovať v Československom rozhlase v Bratislave,

bol zahraničným spravodajcom v ZSSR,

po Nežnej revolúcii založil so spoločníkmi Jozefom Dukesom a Karolom Bustinom týždenník Plus 7 dní a neskôr aj Spoločnosť 7 Plus,

išlo o jedno z najvplyvnejších vydavateľstiev na Slovensku,

v roku 2014 ho predal finančnej skupine Penta,

za peniaze z predaja kúpil od podnikateľa z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kollára zámok v Pezinku,

zrekonštruoval ho, jeho súčasťou je aj vinárstvo, hotel a galéria umeleckého skla, ktoré Šimák dlhé roky zbieral.

Pred takmer piatimi rokmi ste predali vydavateľstvo 7 plus. Bolo to dobré rozhodnutie?

Myslím si, že to rozhodnutie bolo dobré, lebo my spoločníci sa dostávame do nejakého veku.

Prečo ste ho predali?

Predali sme ho, lebo sme traja spoločníci, ktorí máme okolo sedemdesiatky, a naši synovia o to nemali záujem. V princípe bolo jedno, komu to predáme.

Neprekážala vám povesť Penty, keď ste jej to predávali?

Áno, prekážala. Ja som im to dokonca nechcel predať, ale riaditeľ jednej reklamnej agentúry ma presvedčil, aby sme sa aspoň porozprávali.

Potom to prebehlo veľmi rýchlo. V tom čase bol o vydavateľstvá čoraz menší záujem.

Čím vás presvedčil partner Penty Jaroslav Haščák, že ste mu kývli na predaj?