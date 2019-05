Mimovládne organizácie vyzývajú odovzdať hlasy proeurópskym demokratickým politikom

V Európskej únii konajú voľby do Európskeho parlamentu.

22. máj 2019 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Mimovládne organizácie vyzývajú občanov, aby odovzdali hlasy proeurópskym demokratickým politikom.

"Nedajme 25. mája šancu tým silám, ktoré nemajú s Európou najčistejšie úmysly. Nedovoľme im, aby rozhodovali za nás," upozorňuje Partnerstvo za občianske vzdelávanie, ktoré je neformálnym zoskupením mimovládnych organizácií Inštitút pre verejné otázky (IVO), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), Nenápadní hrdinovia, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Nadácia Antona Tunegu (NAT).

Silná a slobodná Európa

"Vďaka plnoprávnemu členstvu Slovenskej republiky v EÚ máme vymoženosti, ktoré sme nemali nikdy predtým v porovnateľnom množstve a kvalite: život v mieri, slobodnej a demokratickej spoločnosti, voľný pohyb na kontinente, možnosť žiť, pracovať a študovať v ľubovoľnej krajine EÚ, používanie spoločnej európskej meny a mnohé ďalšie praktické výhody," uviedli organizácie v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol Inštitút pre verejné otázky.

Prečítajte si tiež: Ako hlasovať v eurovoľbách

Organizácie takisto konštatujú, že hlas slovenských občanov v prospech silnej a zjednotenej slobodnej Európy by mal zaznieť v tomto roku naplno.

"Musíme si tiež uvedomiť, že v týchto mimoriadne dôležitých voľbách rozhodneme aj o tom, aká bude spoločná budúcnosť Európy, či Európska únia bude pokračovať a naďalej zaisťovať mier, stabilitu a prosperitu, alebo náš život skomplikujú nezodpovedné populistické a nedemokratické sily, podporované zvonku nepriateľmi slobody a európskej jednoty. Je preto potrebné, aby sme nezabúdali na hodnoty, na ktorých bola vybudovaná Európska únia a aby sa naši zástupcovia v Európskom parlamente usilovali o rovnováhu medzi európskymi a národnými kompetenciami," prízvukuje Partnerstvo za občianske vzdelávanie.

Občanov Slovenska vyzývajú, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu.

Hlasovanie má hodnotu

K zodpovednosti vo voľbách vyzývajú aj Post Bellum a Kolégium Pamäti národa.

"Okrem demokratických strán si máme možnosť vyberať aj spomedzi množstva starých, ale aj nových populistických strán, ktoré rozsievajú strach, aby pod zámienkou ochrany prestrašených ľudí dosiahli svoj spoločný cieľ: rozbiť Európsku úniu a tak získať moc. Dnes nestačia iba príhovory politikov a billboardy pri cestách," upozornili v tlačovej správe, ktorú poskytla Sandra Polovková z Post Bellum.

Ako dodali, je absolútne kľúčové, aby presvedčení demokrati bránili demokraciu v bezprostrednom kontakte s ľuďmi a presviedčali o dôležitosti ich voľby.



Hlasovanie vo voľbách má podľa týchto organizácií svoju hodnotu. "Je to akt zapojenia sa do demokratického procesu; najmä vtedy, ak sa deje vedome a plne informovaným spôsobom. Výhody nášho členstva sa zamieňajú za benefity vyčísliteľné peniazmi. Zabúdame, že hlavný - takmer existenciálny dôvod nášho členstva v Únii je v tom, že Slovensko je súčasťou svetového spoločenstva štátov, ktoré dlhodobo spoľahlivo zabezpečuje všetkým svojim občanom život v mieri, dokáže spolu reagovať na globálne výzvy a ponúka im príležitosti žiť ich životy v takej kvalite, v akej by to mimo neho nebolo možné. Preto spolu rozhodnime, v akej Európe chceme žiť," konštatovali Post Bellum a Kolégium Pamäti národa.