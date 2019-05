Dobré ráno: Oligarcha Kmotrík sa musel priznať, aby ochránil svojich ľudí

Ako sa Kmotrík zrazu priznal.

22. máj 2019 o 23:05 Adam Valček, Zuzana Kovačič Hanzelová

Ivan Kmotrík sa po prvý raz priznal k tomu, že vlastní bratislavskú vodu. V meste sa pritom o tom hovorí už roky.

Donútil ho nový protischránkový zákon, podľa ktorého hrozilo, že firmu Infra Services, ktorá robí za milióny ročne údržbu potrubí v meste, vyškrtnú a nebude môcť obchodovať so štátom.

Kmotríkova firma by tak prišla o pre mesto nevýhodnú zmluvu, na základe ktorej jej roky Bratislava platí predražené služby.

Kmotrík tvrdí, že firmu v minulosti nevlastnil, kúpil ju až teraz. To, že sa to stalo jeden deň pred súdom, je vraj len náhoda.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa okauze rozpráva s Adamom Valčekom.

Krátky prehľad správ

Dnes sa začína pojednávanie o príprave vraždy bývalej spoločníčky Pavla Ruska Silvie Volzovej. V prípade sú obžalovaní exminister hospodárstva Pavol Rusko, na doživotie odsúdený boss sýkorovcov Robert Lališ alias Kýbel, Mikuláš Černák a jeho bývalý komplic Miloš Kaštan. Pojednávanie je v Bratislave za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatreniach.

Prezident Andrej Kiska nevymenuje ústavných sudcov, kým mu parlament nedá desať kandidátov. Poslanci totiž zvolili namiesto desiatich kandidátov len štyroch. Na Ústavnom súde je momentálne sedem z celkového počtu 13 sudcov. Vymenovanie nových ústavných sudcov tak už zrejme počká na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Vo veku 72 rokov zomrel spisovateľ Dušan Mitana. Za celoživotné dielo dostal od prezidenta Kisku štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy. Medzi jeho najznámejšie diela patrí zbierka Psie dni, novela Patagónia, pamäte Môj rodný cintorín či kniha Zjavenia, ktorá bola v roku 2005 nominovaná aj na cenu Anasoft Litera.

OECD varuje Slovensko pred výdavkami na rýchlo starnúce obyvateľstvo. Upozorňuje na to obzvlášť po tom, čo parlament zastropoval vek odchodu do dôchodku. Upozorňuje, že Slovensko má jednu z najrýchlejšie starnúcich populácií v rámci OECD. Hranica odchodu do dôchodku, ktorá je momentálne 64 rokov, ešte prispeje k týmto fiškálnym tlakom.

