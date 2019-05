Kiska k eurovoľbám: Ide o naše Slovensko v našej Európe

Ústavní činitelia vyzývajú ľudí k účasti na eurovoľbách a zodpovednej voľbe.

22. máj 2019 o 20:14 TASR

BRATISLAVA. Slovensko potrebuje v Európe silný slovenský hlas. Vyhlásil to prezident Andrej Kiska vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS.

Vyzval v ňom ľudí, aby využili svoje právo a prišli v sobotu 25. mája voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

"Ide o naše Slovensko v našej Európe," zdôraznil s tým, že my všetci sme Európania.

Eurovoľby ovplyvnia aj Slovensko

"Milovať svoju dedinu, mesto, región alebo národ nie je v rozpore s tým, že človek môže byť presvedčeným Európanom," poukázal Kiska.

Eurovoľby podľa jeho slov významne ovplyvnia to, ako sa nám na Slovensku bude žiť a dariť.

"Európska únia je našou úniou, miestom, ktoré patrí nám rovnako, ako aj ostatným členským štátom," doplnil.

Prezident poukázal na zložité diskusie, ktoré Úniu čakajú a ovplyvnia aj Slovensko. Pripomenul napríklad brexit.

Hovoril aj o hlase tých, ktorí o Európe pochybujú a žiadajú návrat späť.

"Preto aj hlas ľudí, ktorí naše záujmy budú reprezentovať, ktorých si v sobotu zvolíme, musí mať silný mandát. My, občania, musíme ukázať, že toto je naša Európa, že nám na jej osude a budúcnosti záleží. Že cítime zodpovednosť za jej správu a fungovanie," uviedol.

Veľké problémy, ktoré nepoznajú hranice, podľa prezidenta nedokážu štáty zvládnuť samy.

"So zmenami klímy dokážeme urobiť sami iba málo. Voda, vzduch ani pôda nepoznajú ľudské hranice. Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími než má Slovensko. A ani najväčšiu súčasnú hrozbu pre demokraciu - dezinformácie a propagandu, neporazíme inak, než tým, že spojíme sily," poukázal.

Kiska vyzdvihol Úniu

Prezident vyzdvihol pozitíva Únie, označil ju za úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier.

Hlava štátu poukázala aj na to, že hoci na Slovensku väčšina ľudí podporuje členstvo v EÚ, v posledných voľbách hlasovalo iba 13 percent voličov, čo bolo najmenej zo všetkých krajín.

Prezident upozorňuje, že ak nepríde voliť tá výrazná väčšina ľudí na Slovensku, ktorá si členstvo v EÚ váži a želá si pevné spojenectvo, vzdáva sa možnosti ovplyvniť našu budúcnosť.

A hrozí podľa neho, že preváži hlas politikov, dokonca extrémistov, ktorým spoločná Európa prekáža. "Preto vás ako prezident vyzývam, využite svoje právo a príďte voliť," uzavrel Kiska.

Pellegrini by bol rád, aby ľudia išli voliť

Podľa Petra Pellegriniho len silná a jednotná Európska únia garantuje nášmu národu budúcnosť a perspektívu.

Premiér vo svojom prejave vyzval ľudí, aby išli v sobotu 25. mája voliť a vyberali takých europoslancov, ktorí budú najlepšie v Európe zastupovať skutočné národnoštátne záujmy Slovenska.

"Milí priatelia, všetci sme občanmi Slovenskej republiky, no všetci sme aj Európanmi. Nechajme v sobotu prehovoriť túto našu stránku. Zamyslime sa, kto bude najlepšie v Európe zastupovať skutočné národnoštátne záujmy našej vlasti a dajme mu svoju dôveru," uviedol predseda vlády, ktorý by bol rád, aby Slovensko nemalo v týchto voľbách najnižšiu volebnú účasť spomedzi členských krajín.

"Nestojme v kúte, poďme spolu rozhodnúť, Európa je náš spoločný domov a my doň patríme a chceme patriť aj naďalej," apeloval.

Zdôraznil, že ak chceme naďalej zvyšovať životnú úroveň, dobiehať najvyspelejšie štáty a mať nové zahraničné investície, jedinou možnosťou a šancou je držať sa hodnôt i pravidiel, ktoré Európa uznáva. V prejave pripomenul skutočné európske hodnoty.

"Sú to demokracia, solidarita, sociálna súdržnosť, rešpekt všetkých voči každému a rešpekt každého voči celému spoločenstvu," vymenoval.

O Únii môžeme rozhodovať spoločne

Premiér zároveň poukázal na témy, ktoré sú na európskom stole. Spomenul napríklad zavedenie európskej minimálnej mzdy, boj proti dvojakej kvalite potravín, spoločné opatrenia na európskych hraniciach, ktoré majú účinne potlačiť nelegálnu migráciu.

Zdôraznil, že ak chce Slovensko o týchto témach spolurozhodovať, potrebuje sedieť za rokovacím stolom. A pokiaľ tam bude sebavedomé a odvážne, má šancu aktívne sa spolupodieľať na budúcom osude Európy.

"Urobme, prosím, v sobotu všetko pre to, aby toto naše miesto za európskym stolom bolo obsadené zodpovedne a aby naň naši partneri pozerali s úctou a rešpektom," uviedol Pellegrini.

Predseda vlády pripomenul 15-ročné členstvo Slovenska v EÚ aj jeho prínosy. "Únia sa svojimi prostriedkami výrazne podieľa na tom, aby sme čo najrýchlejšie dobiehali jej najvyspelejších členov," pokračoval a vyzdvihol, že Slovensko je členom najelitnejšieho klubu sveta.

Premiér zároveň priznáva, že EÚ má isté deformácie, ktoré treba napraviť. "No som presvedčený, že ak sa má nový Európsky parlament o takéto zmeny pokúsiť, musí byť v prvom rade vedený cieľom zachovania a rozvinutia európskej spolupráce. Nie jej rozbitia a zničenia. To platí aj o slovenských zástupcoch, ktorých si v sobotu zvolíme," podotkol premiér.

Danko vyzýva k zodpovednej voľbe

Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) vyzýva ľudí, aby v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu vyberali europoslancov zodpovedne a pre prosperujúcu Európu.

"Voľme v sobotu zodpovedne, chcime lepšiu budúcnosť, vyberme si Európu, v ktorej sa bude dobre žiť nám aj našim deťom. Nenechajme sa oklamať, rozhodnime sa pre zjednotenú a prosperujúcu Európu. Pre úspešné a silné Slovensko," uviedol Danko vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS.

Danko zdôrazňuje hodnoty demokracie a slobody, želá si takých politikov, ktorí budú zastupovať záujmy Slovenska.

"Je dôležité, aby nás zastupovali ľudia, ktorí sú si vedomí, že v tomto unikátnom projekte starého kontinentu nás s inými krajinami spájajú hodnoty ako demokracia a sloboda. Je dôležité, aby nás prezentovali zástupcovia, ktorí dokážu poukázať na to, čo nefunguje, no zároveň budú posilňovať to, čo je prínosné," zdôraznil Danko.

Za dôležité považuje aj to, aby nerozhodoval marketing, peniaze, kampaň plná falošných sľubov a prázdnych slov. Slovensko by mali podľa neho reprezentovať silní lídri, "ktorí nezabudnú, že ich prvoradou úlohou je zastupovať záujmy Slovenska".

Šéf parlamentu vníma, že ľudia si želajú lepší život. "Lepšia budúcnosť sa dá vybojovať jedine, ak naše zajtrajšky budú vytvárať schopní zástupcovia so zodpovedným prístupom k práci," poznamenal.

Žiada reformu

Danko rovnako ako Kiska pripomenul prínos Únie, akým je voľný pohyb osôb, spoločný trh a život v mieri.

"Súčasná doba je jedna z najlepších v histórii nášho národa. Faktom je, že k tomu prispel i vstup do EÚ," konštatoval s tým, že Úniu založili lídri s víziou zjednotiť starý kontinent.

"Takýchto lídrov dnes nahradili politici, ktorí prehliadajú skutočné problémy ľudí. Namiesto toho sa zameriavajú na populistické frázy a skratkovité riešenia. To nahráva hnutiam, ktoré by chceli doterajšie dlhé obdobie stability narušiť," poukázal.

Títo politici podľa neho spochybňujú piliere demokracie. "Niektorí si mýlia vlastenectvo s nacionalizmom. Využívajú strach, klamú, mnohí sa tvária, že chcú EÚ reformovať, ale pritom je ich snahou paralyzovať fungovanie EÚ. Zároveň ticho parazitujú na všetkom, čo samotná Únia priniesla," povedal.

Danko si želá, aby sa ľudia nenechali oklamať. Myslí si, že Únia nie je dokonalá, potrebuje reformu a lídrov, ktorí nebudú odtrhnutí od reality.

"Mali by sa za nás biť takí kandidáti, ktorí nezabudnú, odkiaľ prišli a budú pracovať pre nás, pre Slovákov, a ktorí nebudú riešiť problémy odtrhnuté od reality," doplnil.