Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

24. máj 2019 o 11:57 The Slovak Spectator

1. Najlepšia európska destinácia roka 2019 je na Slovensku: High Tatras are the best summer destination of Europe

2. Tribúnu žilinského štadióna stavali Židia z pracovného tábora. Niektorým to možno zachránilo životy: Jewish prisoners built the Žilina grandstand and it might have saved their lives

3. Trest pre muža, ktorý zabil Henryho Acordu, sa mnohým zdá nízky. Spravodlivosť však nie je o drakonických trestoch: Justice is not about draconian punishment

4. Slovensko víta koniec vojny v Západozemí: Slovakia welcomes the end of fights in Westeros

5. Posledný májový víkend v Bratislave? Navštívte Freedom Festival, zatancujte si na swingovom majálese a spoznajte nových ľudí na speed date párty: Top 10 events in Bratislava

6. Slovenská Železná lady aj o tom, ako pomohla Slovensku pripraviť sa na vstup do EÚ: The Iron Lady of Slovakia

7. Ľudia potrebujú čas, aby sa naučili ako žiť s vlastnými vynálezmi, hovorí autor komiksu o nových technológiách: Can humans adapt to their own creations?

8. Online obchody zmenili spôsob ako nakupujeme: Online shopping has moved retail into warehouses

9. Slovensko do štvrťfinále nepostúpilo, no s majstrovstvami sa rozlúčilo víťazstvom: Slovakia bids farewell to the championship with a victory

10. Zničí ľudstvo umelá inteligencia? Kniha Slováka je v USA bestsellerom: He wrote a book on artificial intelligence and it became a bestseller

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.