Sila krúžkov v eurovoľbách je veľká. V minulosti nechali bez kresla štyroch lídrov

Prekrúžkovať sa môže kandidát, ktorý získa aspoň tri percentá hlasov strany.

24. máj 2019 o 18:36 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Nebyť tzv. krúžkov v eurovoľbách, zastúpenie Slovenska v Európskom parlamente by posledných päť rokov vyzeralo inak.

Spôsobili, že štyria lídri kandidátok politických strán kreslo v Štrasburgu v roku 2014 nezískali. Pred bránami Európskeho parlamentu zostali s číslom jeden na kandidátke za SaS Ján Oravec, za OĽaNO Jozef Viskupič, za Most-Híd Zsolt Simon a za hnutie NOVA Jozef Kollár.

Prednostné hlasy, teda tzv. krúžky, môžu dať voliči v eurovoľbách len dvom kandidátom.

Ako to funguje

V rámci politických strán získavajú kreslá v parlamente kandidáti podľa toho, v akom poradí sú uvedení na hlasovacom lístku. Práve prednostné hlasy, teda krúžky, môžu toto poradie zamiešať.

Prekrúžkovať sa môže ten kandidát, ktorý získa aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu hlasov, ktoré strana dostala. Do parlamentu sa posadí ten, kto získal od ľudí viac krúžkov.

"Ak je rovnosť prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku," vysvetľuje šéfka odboru volieb na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

14-tisíc hlasov stačilo na prekrúžkovanie sa v roku 2014.

Vo voľbách v roku 2014 pritom stačilo na prekrúžkovanie sa 14-tisíc hlasov. Príčinou je nízka účasť na voľbách. Pred piatimi rokmi prišlo k urnám len 576-tisíc Slovákov, voliť pritom mohlo až 4,4 milióna ľudí.

Možnosť dať prednostné hlasy najviac dvom kandidátom v eurovoľbách platí od roku 2004. Vo voľbách do slovenského parlamentu pritom na 150 kresiel, ktoré obsadia poslanci, voliči krúžkujú štyri mená. Pri eurovoľbách si Slováci vyberajú štrnástich zástupcov a krúžky udeľujú dva.

Zákon pred rokmi pripravovalo ministerstvo vnútra. Viedol ho Vladimír Palko z KDH.

"Keby bol iba jeden krúžok, mnohí voliči by mali zbytočne sťaženú situáciu. Ak by mali viacerých favoritov, niekedy by sa nevedeli rozhodnúť. Toto sme asi mali na mysli, keď sme zákon tvorili," vysvetľuje Palko, prečo sa krúžkujú práve dve mená.

Prečítajte si tiež: Fica kritizovali za moslimov, Sulík frakciu opustil pre eurooptimizmus

"Priznám sa, že si nepamätám, kto prišiel s číslom dva. Ale nevylučujem, že som to mohol byť aj ja," dodal bývalý minister.

Pred "jednotku" na kandidátke sa dokážu prekrúžkovať najmä kandidáti, ktorých ľudia poznajú.

"Najprv je známe meno a potom dlho, dlho nič. A k známemu menu sa viete dostať aj výraznou kampaňou," hovorí Václav Hřích z prieskumnej agentúry AKO. V prípade eurovolieb sa však podľa neho o masívnej kampani hovoriť nedá.

Obálku radšej zalepte

Volič po tom, čo príde do volebnej miestnosti, dostane do rúk 31 hlasovacích lístkov. Teda presne toľko, koľko sa do volieb prihlásilo strán a koalícií. Vybrať si môže len jednu stranu, to znamená jeden lístok.

Na ňom môže zakrúžkovať len dvoch kandidátov a to tak, že zakrúžkuje ich poradové číslo. Ak pridá krúžkov viac, prednostné hlasy sa neprirátajú vybraným kandidátom. Hlasovací lístok však napriek tomu bude pre politickú stranu platný.

Lístok potom treba vložiť do obálky. Najistejšie je, ak ju volič aj zalepí, aj keď to zákon nevyžaduje. Ak totiž lístok v urne z obálky vypadne, nie je platný.