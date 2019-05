Ako sa Kanaďanka naučila žehliť slovenský kroj

Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o svojich zážitkoch zo Slovenska.

25. máj 2019 o 8:08 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/624159750&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Keď dcéry Naomi Hužovičovej začali tancovať v smolenickom folklórnom súbore, ich mama dostala neľahkú domácu úlohu: musela sa naučiť ako sa tradičný kroj oblieka a ako ho treba naškrobiť a vyžehliť. Naomi žije na Slovensku 15 rokov a hovorí, že za ten čas sa postoj ľudí k folklóru zmenil. O tom, čo sme stratili a čo sme našli, hovorí Naomi v dnešnom podcaste.

