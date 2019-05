Šimečka: Nedá sa povedať, že parlamentné voľby dopadnú ako eurovoľby. Boj sa začína nanovo

Podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa o spolupráci s Andrejom Kiskom ešte len budú zhovárať.

26. máj 2019 o 15:46 Daniela Hajčáková

Michal Šimečka bol jednotkou na kandidátke do eurovolieb, v parlamentných voľbách nechce kandidovať.(Zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Ako čítate výsledok, ktorý koalícia PS/Spolu v týchto voľbách dosiahla. Je to ešte pokračovanie vlny po komunálnych voľbách a po víťazstve Zuzany Čaputovej?

Sám som nečakal takéto čísla, aj keď sme hovorili, že by sme chceli dosiahnuť dvojciferný výsledok.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli voliť a ktorým nie je osud Slovenska v Európe ľahostajný. Áno, je to súčasť tejto vlny, keď najskôr uspel primátor Matúš Vallo a ďalší primátori, a potom Zuzana Čaputová. Podľa mňa to ukazuje jedinú vec, a to, že na Slovensku je veľká túžba po zmene.

Nakoľko volili ľudia vašich konkrétnych kandidátov a nakoľko zavážilo, že nie ste členom súčasnej koalície a voliči chcú zmenu?

To je skôr otázka pre sociológov. Dúfam však, že voliči ocenili, že sme ukázali iný štýl politiky.

Slováci sú už unavení z hádok a konfrontačného štýlu. My sme si povedali, že odložíme úzke stranícke záujmy a spojíme sa pre väčšiu vec. Druhá vec je, že sme otvorene a jednoznačne hovorili, že sme za Európu.

Neboli sme v tomto opatrní, ale hovorili sme to, čo si naozaj myslíme - že Slovensko ťaží z Európskej únie a bude z členstva v nej ešte ťažiť a že odmietame spochybňovanie jej hodnôt. Nehrali sme podľa marketingu a toho, čo vychádza v prieskumoch.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/626817105&color=ff5500&hide_related=true&show_comments=false

Už je definitívne isté, že pôjdete v tejto koalícii aj do parlamentných volieb?

Teraz sa ešte len rozbehnú rokovania o tom, ako to bude vyzerať. Jedným z predpokladov bolo, že ľudia ocenia spojenie Progresívneho Slovenska a Spolu vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Zdá sa, že sa to stalo. Takže verím, že sa nejakým spôsobom dohodneme na spolupráci. Ale ako to bude presne vyzerať, to budú komunikovať lídri jednotlivých strán.

Kandidátka na europoslankyňu za Smer Monika Beňová povedala, že na vašom úspechu mali zásluhu najmä progresívci a Spolu menej. Čo si myslíte vy?