Beblavý: Kiska má stále odo mňa pozvánku (rozhovor)

Šéf Spolu Miroslav Beblavý po eurovoľbách tvrdí, že má z koalície s Progresívnym Slovenskom dobrý pocit a naďalej chce do spolupráce pozývať aj Andreja Kisku, hoci pri kauze KTAG urobil chybu.

Od svojich poslancov v europarlamente očakáva, že budú prinášať vlastné konkrétne témy.

Aký výsledok ste krátko po voľbách odhadovali?

My sme po ohlásení koalície oznámili, že naším cieľom je dvojciferný výsledok. Chceli sme ukázať, že ako koalícia sme relevantnou politickou silou, ktorá sa môže uchádzať o víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách.

Hneď na začiatku sme urobili dve dobré rozhodnutia. Povedali sme si, že budeme zrozumiteľní pre ľudí a povieme, že sme jasne proeurópski a nebudeme za to dávať žiadne „ale". Druhé rozhodnutie sa týkalo toho, že Brusel je pre ľudí vzdialený a tak sme hovorili, že Slovensko sa práve cez Európu môže dostať na úroveň ostatných európskych krajín.

Tieto dve rozhodnutia sa mi zdali správne, aj keď nás Richard Sulík označil za extrémistov. Ja sa v politike snažím nenechať sa uraziť, ale toto sa mi zdalo veľmi urážlivé.

Teraz vás čakajú parlamentné voľby a nedávno Igor Matovič pre SME povedal, že opoziční lídri sa „krížom-krážom neznášajú“. Ako si potom chcete predstaviť spoločnú koalíciu?

My sme v našej koalícii s Progresívnym Slovenskom ukázali, že dokážeme ťahať za jeden povraz. To je náš príspevok do opozičnej politiky.

Zároveň ste počas volebnej noci hovorili o egách, a že to nebolo jednoduché.

Nie je umenie robiť jednoduché veci. Tieto voľby boli zatiaľ najväčšou skúškou našej spolupráce.