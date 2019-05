Fedor: Servis stíhačiek na Slovensku sa mal riešiť pred podpisom zmlúv

Kapacity opravárenských podnikov sú podľa Fedora otázne.

26. máj 2019 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Otázky o možnej spolupráci slovenského zbrojárskeho priemyslu pri servise lietadiel F-16 bolo treba prediskutovať ešte pred podpisom príslušných zmlúv.

Uviedol to pre agentúru SITA poslanec Národnej rady Martin Fedor (Most-Híd), ktorý však podotkol, že detaily nákupu stíhacích lietadiel nepozná.

Kapacity opravárenských podnikov

Podľa Fedora sú otázne kapacity slovenských opravárenských podnikov najmä pri moderných strojoch, akými sú americké F-16.

Slovensko obmení nadzvukové stíhačky na prelome rokov 2022 až 2023, pričom za prvotnú investíciu zaplatíme viac ako 1,6 miliardy eur.

O spolupráci pri opravách hovoril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) počas nedávnej návštevy Bieleho domu. Diskusiu na túto tému potvrdilo aj Ministerstvo obrany SR, ktoré však podrobnosti neuviedlo.

Do servisných prác by sa podľa kompetentných mali zapojiť Letecké opravovne v Trenčíne, teraz však nie je známe v akom rozsahu.



„Myslím si, že otázky, ako má byť slovenský zbrojný priemysel zapojený do spolupráce pri modernizácii techniky alebo nákupe lietadiel, majú byť vyriešené ešte pred podpísaním zmluvy. Nie som si istý, či bola zapracovaná aj požiadavka využitia slovenskej strany,“ povedal Fedor s tým, že detaily kontraktu nepozná.

Na otázku, či má vôbec slovenský podnik v Trenčíne potrebné technické a personálne kapacity, odpovedal poslanec tak, že si nie je istý.

„Servisné a opravárenské kapacity podniku, ktorým disponujeme, sú otázne v zmysle využitia pri supermoderných lietadlách F-16. Nie som si istý, v akom rozsahu by naše kapacity mohli byť využiteľné pre tieto stroje,“ dodal.

Viac zbrojného priemyslu

Podľa Martina Fedora treba, aby sa Slovensko usilovalo o zvýšenie možností zbrojného priemyslu.

„Náš záujem by mal byť v tom, že dokážeme čo najviac rozšíriť naše možnosti,“ uviedol.

Poslanec je rád, že Slovensko bude navyšovať postupne výdavky na obranu, pričom v ďalšom roku majú prekročiť úroveň 1,6 percenta hrubého domáceho produktu.

Sám je presvedčený, že modernizácia v Ozbrojených silách SR je nevyhnutná a zároveň dúfa, že jednotlivé projekty sú dobre premyslené, pretože určia smerovanie armády na desiatky rokov dopredu.



Slovenské nebo v súčasnosti strážia zastaralé stroj MiG-29, na ktorých prevádzku Slovensko navyše vynakladá ročne desiatky miliónov eur.



Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu