Slovensko má nových europoslancov, pozrite si zoznam

Zástupcov do Európskeho parlamentu sme si zvolili na päť rokov.

26. máj 2019 o 15:32 SME.SK, TASR

Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.