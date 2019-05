PS a Spolu vyzvali Kisku k spolupráci pred parlamentnými voľbami

Kiska chce 17. júna predstaviť bližšie kontúry jeho vlastnej strany.

27. máj 2019 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Výsledky eurovolieb ukázali, že ľudia nechcú hádky, ale spoluprácu strán.

Zhodli sa na tom lídri koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban a Miroslav Beblavý na tlačovej besede.

Vlastná strana

Obaja preto formulovali výzvu prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby sa k nim v predvolebnej spolupráci pridal.

„Ľudia nám počas kampane hovorili, že ich už nebavia hádky a spory o tom, kto sa s kým stretol. Ocenili, že sme dokázali zahodiť egá a spolupracovať. Budeme v tom pokračovať a boli by sme radi, aby by aj ďalšie strany pochopili, že spolupráca má zmysel. A boli by sme radi, ak by sa k nej pridal aj pán Kiska,“ povedal Truban.



„Vyzývame pána Kisku, aby sa pridal do spolupráce. Bolo by to pre Slovensko veľmi dobré. S osudom Slovenska netreba hazardovať. Čím je ponuka nejasnejšia, tým je väčšie riziko, že Slovensko sa nepohne ani po ďalších voľbách,“ pokračoval Beblavý s tým, že chcú, aby sa k nim pridal a majú záujem sa bližšie o tejto ponuke rozprávať, ak má Kiska záujem.

S Kiskom hovorili

Beblavý potvrdil, že s prezidentom od volieb hovorili. „On nám pekne a slušne pogratuloval, hovorili sme spolu,“ dodal. Ako sa zhodol aj s Trubanom, ďalej situáciu nechcú komentovať, nemyslia si, že odkazy cez médiá sú konštruktívne.



Obaja lídri sa zhodli, že v týchto voľbách sa potvrdilo, že Slováci chcú zmenu. Za lepšou volebnou účasťou a ich víťazstvom sú podľa Beblavého aktívni občania.

Ak sa občania mobilizujú a vstúpia do verejného života, dá sa uspieť. Ukázalo sa to pri víťazstve primátora Bratislavy Matúša Valla aj zvolení prezidentky Zuzany Čaputovej, argumentoval.

Verí preto, že im tento entuziazmus vydrží aj do budúcoročných parlamentných volieb. Oba subjekty sú si však vedomé, že dnes začínajú od nuly.

„Dokázali sme urobiť silný program, nájsť špičkových kandidátov. Teraz sa ale vraciame na bod nula a skúsime to zopakovať v parlamentných voľbách,“ dodal Beblavý.

Europoslanci za koalíciu

Na tlačovej konferencii vystúpili aj traja zo štyroch zvolených europoslancov za koalíciu.

Líder kandidátky Michal Šimečka avizoval, že sa nechce vytratiť ani zo slovenskej politiky. Svoju úlohu vidí aj v komunikovaní európskej agendy na Slovensku.

On konkrétne sa chce venovať témam bezpečnosti, spravodlivosti a zahraničnej politiky. Teda oblastiam, kde podľa neho užšia európska spolupráca prospeje Slovensku.

Enviroaktivista Martin Hojsík za PS sa bude venovať ochrane klímy a zvierat. Je pre neho veľký záväzok, že dvaja zo štyroch poslancov koalície sa venujú zlepšeniu životného prostredia.

Okrem neho postúpil za Spolu Michal Wiezik. Politológ Vladimír Bilčík sa chce sústrediť na hybridné hrozby, ktoré ohrozujú budúcnosť a bezpečnosť Európy a tým pádom aj Slovenska.

Šesť slovenských politických subjektov

Zastúpenie v Európskom parlamente bude mať podľa oficiálnych výsledkov sobotňajších volieb šesť slovenských politických subjektov.

Víťazom volieb sa stala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu so ziskom 20,11 %, čo znamená štyri mandáty europoslancov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD (15,72 %, tri mandáty).

Nasledujú ĽS NS (12,07 %, dva mandáty), KDH (9,69 %, dva mandáty), SaS (9,62 %, dva mandáty) a OĽaNO (5,25 %, jeden mandát). Iné strany, vrátane parlamentných SNS, Sme rodina a Mosta-Híd, budú bez zastúpenia v Európskom parlamente.

Účasť vo voľbách dosiahla 22,74 percenta, čo znamená 1 007 398 voličov.

