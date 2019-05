Leško: Kiskovi by som poradil, aby sa spojil s PS a Spolu

Prezidentke Zuzane Čaputovej bude v oblasti vnútornej politiky radiť MARIÁN LEŠKO. Patrí tak medzi prvých ľudí, ktorých zvolená prezidentka pomenovala ako členov svojho tímu.

Jej hovorcom sa stane moderátor Martin Strižinec, ktorý v minulosti viedol diskusnú reláciu RTVS O 5 minút 12.

Leško v rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako jeho spojenie s prezidentkou, ktorá do funkcie nastúpi 15. júna, vzniklo a v čom jej bude radiť.

"Myslím si, že Zuzana Čaputová sa bude správať podľa Ústavy a bude prejavovať dobrú vôľu," povedal Leško, ktorý po ôsmich rokoch opúšťa redakciu týždenníka Trend.

Marián Leško narodil sa v auguste 1964 v Prešove,

vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove,

bol redaktorom týždenníka Nové slovo, ktorý vydával Ústredný výbor Komunistickej strany,

bol politickým komentárom denníkov Pravda, SME, v posledných rokoch týždenníka Trend,

začiatkom 90. rokov bol štyri týždne šéfredaktorom Pravdy,

spolupracoval s rádiom Slobodná Európa,

v roku 1994 kandidoval za poslanca ako nezávislý na kandidátke ľavicovej koalície Spoločná voľba,

od júna bude radiť prezidentke Zuzane Čaputovej.

Budete poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku. Odchádzajúci prezident Andrej Kiska hovorí v súčasnosti o založení vlastnej strany. Eurovoľby pritom jednoznačne vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Spolu a hneď Kisku vyzvala, aby sa k nej pridal. Čo by ste mu v tejto chvíli poradili?

Prezident Kiska už raz ponuku na spoluprácu dostal, no predstavoval si ju inak. Po týchto voľbách má Andrej Kiska dôvod prehodnotiť svoj pôvodný postoj.

Nemyslím si však, že koalícia PS/Spolu má dôvod si myslieť, že oni Kisku nepotrebujú. Bolo by vhodné, aby sa Kiska do tohto združenia zapojil, pretože môže osloviť iný typ voliča, ako oslovuje PS a Spolu.

Kiska by teda nemal zakladať vlastnú stranu a mal by sa spojiť s PS/Spolu?

Ak chce mať Kiska čo najväčší vplyv na verejný život, poradil by som mu, aby sa pokúsil o dohodu s predsedami PS a Spolu.

Ako sa však Kiska zachová?

Bol by som prekvapený, ak by sa nezachoval politicky racionálne. Vnímam ho ako človeka, ktorý nie je mocensky založený, rozmýšľa o dobre krajiny a pomoci spoločnosti. Ak by sa zachoval podľa toho, ako sa správal doteraz, dohoda s pánmi Michalom Trubanom a Miroslavom Beblavým by mala byť na spadnutie.

Aký je voličský potenciál tejto spolupráce?