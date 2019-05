Filmár Kaliský: Slovákov životné prostredie zaujíma, ale nebudú voliť značku bez obsahu

Do europarlamentu sa prekrúžkovali aj dvaja ekológovia Martin Hojsík a Michal Wiezik

28. máj 2019 o 20:33 Daniela Hajčáková

Karol Kaliský je vyštudovaný lesník, no pôsobí ako aktivista, filmár a je jednou z tvárí iniciatívy My sme les. Nakrútil trilógiu filmov Tajomné Karpaty. Hovorí, že Slovákom životné prostredie ľahostajné nie je. Dopyt po politických stranách, ktoré by úprimne životné prostredie riešili, tu bol, no chýbali uveriteľní kandidáti a výsledky.

(V iniciatíve My sme les je aj podpredseda strany Spolu Erik Baláž, podporuje ju aj Michal Wiezik.)

Keď nakrúcate, strávite v lese aj 150 dní v roku. Čo v nich vidíte, v akom stave sú slovenské lesy?

Vyrastal som v Nízkych Tatrách. Spoznal som tam množstvo vzácnych lokalít, pralesov, ktoré dnes už neexistujú.

Napríklad v Malužinskej doline lesníci vyrúbali les Rovne. Rástli tam aj štyristoročné stromy a teraz je tam zatrávnená plocha s mladými stromčekmi. Cítil som sa, ako keby mi vyrúbali kus detstva.

Najväčším problémom ani nie je enormný nárast ťažby. Za posledných pätnásť rokov sa dramaticky zvýšila - z približne päť miliónov na desať miliónov kubíkov. Skutočná katastrofa je, že sa devastujú tie najvzácnejšie lokality.

Ak vyťažíme smrekovú monokultúru, to nie je až taká ekologická škoda. Keď sa zničia vzácne staré horské lesy, je to ekologická katastrofa. Národné parky, ktoré ich majú chrániť, sú u nás len čiarami na mape.

Koľko takýchto vzácnych lesov zmizlo?

Len od roku 2004 do roku 2014 v Nízkych Tatrách zmizlo sedemtisíc hektárov starých horských lesov.

Naposledy bola Strana zelených vo vláde v roku 1998. Nie samostatne, ale v rámci koalície, ktorá sa spojila proti Vladimírovi Mečiarovi. Strana má dlhodobo mizivú podporu. Ľudí nezaujíma životné prostredie?