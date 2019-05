Dobré ráno: Čaputová prezradila, kto budú jej poradcovia

Akými sa obklopíš ľuďmi, taký si človek.

28. máj 2019 o 23:07 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/628066242&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Marián Leško, Martin Strižinec aj Juraj Rizman. Budúca prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila mená svojich prvých spolupracovníkov... teda okrem tých, ktorí sa podieľali na jej kampani.

Rešpektovaný novinár, moderátor aj ochranár tak naznačujú, aká asi bude naša prvá prezidentka.

Nielen o nich, ale najmä o budúcom prezidentskom mandáte sa dnes budem rozprávať so zástupcom šéfredaktorky denníka SME Jakubom Filom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Viliam Jasaň známy svojimi kontaktmi s mafiánom Antoninom Vadalom a Máriou Troškovou sa nakoniec nestane poslancom a nenastúpi do parlamentu ako náhradu za Miroslava Číža, ktorý odchádza do europarlamentu. Smeru to oznámil včera listom.

Sociálnu kontrolu na novinárku Moniku Tódovú mal poslať Marian Kočner. Zistila to polícia počas vyšetrovania prenasledovania novinárov. Kočner, obvinený z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, mal vydať pokyn riaditeľovi Odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce a Juraj Škrip následne kontrolu poslal. Škrip už podal výpoveď.

Opozičná strana SaS odkazuje, že vynucované spájanie strán považuje za kontraproduktívne. Richard Sulík tak reagoval na výzvy na spájanie od koalície PS a Spolu a od prezidenta Andreja Kisku, ktorý chystá vlastnú stranu. Sulík tvrdí, že dôležitá je aj súťaž programov, no nevylučuje ďalšie spolupráce. Spolupracovať chce aj OĽaNO či KDH.

Hokejový Slovan stále nezaplatil takmer miliónový dlh za prenájom bratislavského zimného štadióna. Magistrát mu odkazuje, že klub musí zaplatiť do začiatku novej sezóny, inak na štadióne Ondreja Nepelu hrať nebude. Slovan chce s mestom ešte rokovať, klub už pre nedostatok peňazí opustil KHL a plánuje hrať v slovenskej lige.

V Malajzii umrel posledný samec nosorožca sumatrianskeho. Dnes v krajine žije už len jediný nosorožec tohto druhu, samička Iman. Vo voľnej prírode tieto nosorožce v Malajzii vyhynuli v roku 2015, dokopy žije posledných 30 až 80 jedincov na ostrove Sumatra a v indonézskej časti Bornea. Odborníci odhadujú, že druh úplne vyhynie do desiatich rokov. Dôvodmi sú prebiehajúca klimatická zmena a strata prirodzeného životného prostredia.

Odporúčanie

Priznám sa, že Z Game of Thrones som videl dokopy asi tak tri epizódy, aj to z rôznych sérií, takže nechápem, čo sa tam vlastne deje... a keď už sme pri tom, ani ten fenomén okolo. Ale teda ďakujeme, že tak veľmi počúvate náš podcast Pozeráme Game of Thrones.

No jeden spôsob ma naozaj bavil: skvelý ekonomický podcast The Indicator od NPR spravil epizódu Economy of Thrones a i keď o seriáli nič neviete, čosi sa dozviete aspoň o ekonomike stredovekých armád. A vlastne, celý ten podcast odporúčam, má perfektnú chémiu medzi moderátormi a každý deň vysvetľuje ekonomické a finančné fenomény tak, že im rozumiem aj ja.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.