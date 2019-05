Situácia v Smere je neobvyklá, priznáva Žiga

Peter Žiga je v kontakte s Robertom Ficom aj Robertom Kaliňákom.

29. máj 2019 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. V strane Smer-SD budú musieť hovoriť nielen o personálnych otázkach, ale aj o obsahu. Rodina si však má "špinavé prádlo" vyriešiť za rodinným stolom, nie na verejnosti.

V reakcii na list košických predstaviteľov Smeru vedeniu strany to povedal podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga.

Žiga odmieta povedať, či je za odchod Fica

Tvrdí, že k situácii sa určite vyjadrí aj predseda strany Robert Fico, ktorého odchod východné krídlo žiada. Fico je podľa Žigu momentálne v zahraničí.

Priznáva, že na pomery Smeru ide o neobvyklú situáciu. "Rodina si má upratať veci za rodinným stolom. Máme si, možno aj tvrdé slová, povedať doma," povedal Žiga.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Smer rieši krízu po voľbách, Pellegrini pripúšťa odchod

Nevie, či sa bude konať mimoriadny snem, ale určite budú o tom diskutovať. On sám je podľa svojich slov v kontakte aj s Ficom, aj s podpredsedom a exministrom Robertom Kaliňákom.

Myslí si, že premiér Peter Pellegrini je plnohodnotne pripravený pokračovať v straníckej politike. Dôvodom je, že je v strane 20 rokov a prešiel si rôznymi úrovňami.

Žiga hovorí, že strana sa musí pripraviť aj na parlamentné voľby, ktoré budú o trištvrte roka. Preto musí riešiť nielen personálne otázky, ale aj obsah. Pripomenul, že v najlepších časoch vedel program strany osloviť 44 percent voličov.

Domnieva sa, že v strane budú musieť zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie, tak, aby prestali byť konflikty a komunikácia bola jednotná. Minister však dnes odmieta povedať, či je za odchod Fica a Kaliňáka. Tvrdí, že svoj názor povie "doma".

Odmietol, že by táto iniciatíva išla od neho. Zároveň odmieta, že by sa do volieb mali spojiť s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS). "My sme sociálna demokracia, oni sú pravicová strana," povedal Žiga.

List z východu pre predsedníctvo Smeru

Minister hospodárstva, podobne ako pred ním premiér Peter Pellegrini, odpovedal aj na otázky o predsedovi výboru pre európskej záležitosti Ľubošovi Blahovi. Toho pred časom počas zasadnutia výboru skritizoval Pellegrini za slová o tom, že EÚ je plná "lúzrov".

Podľa premiéra by sa takto predseda európskeho výboru, nominant Smeru, vyjadrovať nemal. Dnes premiér potvrdil, že ak sa bude Blaha takto správať aj naďalej, mal by podľa neho z postu odísť.

Prečítajte si tiež: Pellegrini: Smer musí prejsť reformou, inak sa už možno nebudeme vídať (video)

"Ja mám Ľuboša Blahu veľmi rád, lebo je to človek, ktorý je veľmi vzdelaný a interaktívny. Zároveň treba povedať, že strana má vymedzené hodnoty v rámci zahraničnej politiky. V prípade, ak sa vybočuje, a on sa niekedy vybočuje, tak musí buď korigovať svoje vyjadrenia, alebo to potom nie je kompatibilné so stranou, alebo potom zmeniť orientáciu strany," povedal Žiga.

V utorok večer Denník N informoval, že padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru-SD vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií.

Organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu.