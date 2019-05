Špeciálne miestnosti pomôžu pri výsluchoch zraniteľných osôb

Polícia ročne absolvuje viac ako 5 000 takýchto výsluchov.

29. máj 2019 o 14:04 SITA

BRATISLAVA. Pri výsluchoch zraniteľných osôb, ako sú deti, ale napríklad aj týrané alebo znásilnené ženy alebo dôchodcovia, majú policajtom pomôcť špeciálne výsluchové miestnosti.

Prvú takúto miestnosť zriadili na Akadémii policajného zboru v Bratislave, pričom postupne majú pribudnúť ďalšie po celom Slovensku.

Technicky zaznamenaný výsluch

Ako na tlačovej besede uviedla viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, policajti ročne absolvujú viac ako 5 000 takýchto výsluchov. Špeciálne miestnosti sa skladajú z dvoch priestorov.

Prvý je "ako obývačka", je tam len obeť trestného činu a policajný vyšetrovateľ. Vedľa tejto miestnosti je technická miestnosť.

Tam podľa Maškarovej ostatné osoby, ktoré môžu byť pri výsluchu, napríklad advokáti, budú výsluch sledovať a prostredníctvom vyšetrovateľa môžu klásť obeti otázky. Priamo so zraniteľnou osobou komunikuje len vyšetrovateľ



Celý výsluch bude zároveň technicky zaznamenaný, čo podľa rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej zabezpečí, aby sa výsluch nemusel opakovať napríklad pred súdom.

To má zabrániť takzvanej druhotnej viktimizácii, "aby ten, kto je obeťou trestného činu, nebol ešte aj obeťou trestného konania," povedala s tým, že napríklad na detské obete trestných činov môže samotné trestné konanie pôsobiť výrazne nekonfortne.

Vyčlenených 670-tisíc eur

Podľa koordinátora projektu za Úrad kriminálnej polície Mareka Piša bolo na projekt zriaďovania takýchto miestností vyčlenených 670 000 eur, pričom väčšina peňazí pochádza z fondov Európskej únie.

Za túto sumu by malo byť zriadených 14 miestností, pričom do roku 2021 je zámer zvýšiť ich počet na 20 až 22.

"Podľa môjho názoru je to stále málo, keďže máme 53 okresných riaditeľstiev a ideálne by bolo, keby bolo v každom okrese takéto niečo vybudované," povedal. Podľa Piša bolo pôvodne zámerom, aby takéto miestnosti neboli priamo na policajných staniciach, ale v iných objektoch, napríklad bývalých služobných bytoch. Vzhľadom na nedostatok vhodných priestorov však bude väčšina práve na staniciach. "Bohužiaľ, nemáme také priestory, ktoré by boli ideálne," skonštatoval.



Súčasťou projektu má byť aj školenie policajtov. "Budú vyškolení na rôzne vekové kategórie," povedala Maškarová s tým, že to uľahčí trestné konanie, keďže napríklad nebude vždy potrebná asistencia psychológa.

"Policajti aj teraz k tomu pristupujú profesionálne, ale je to spomalené," dodala.