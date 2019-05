Pellegrini by mal o komisárovi rokovať s úspešnými stranami, tvrdí SaS

Mená šéfov európskych inštitúcií by mali byť známe do konca júna.

29. máj 2019 o 16:25 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada premiéra Petra Pellegriniho, aby slovenskej nominácii člena Európskej komisie (EK) predchádzala dohoda so stranami, ktoré budú mať svojich zástupcov v Európskom parlamente (EP).

Ako agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček, „skutočnosť, že premiér Pellegrini s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom rokujú o podpore Maroša Šefčoviča s krajinami Visegrádskej štvorky (V4), považujeme za ignorovanie volebného výsledku.“

Prečítajte si tiež: Šefčovič je podľa Lajčáka kandidát V4 na niektorú z vrcholných pozícií v EÚ

Predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová podotýkajú, že z troch strán vládnej koalície bude mať v EP zastúpenie len Smer-SD, pričom ani táto strana nie je víťazom volieb.

„Strana SaS vzhľadom na to, čo predviedol Maroš Šefčovič v prezidentských voľbách, už artikulovala výhrady voči jeho nominácii do novej Európskej komisie. Slovensko má pritom schopných a bezúhonných ľudí, ktorí by dokázali na vysokej odbornej úrovni pracovať v prospech EÚ. Poďme o nich rokovať. Európska komisia nepatrí strane Smer-SD,“ vysvetľujú predstavitelia strany.



Premiér Peter Pellegrini dnes na tlačovej konferencii uviedol, že mená šéfov európskych inštitúcií by mali byť známe do konca júna.

Podľa predsedu vlády je pritom pre krajiny V4 dôležité, aby nominácie na posty šéfov Komisie, Rady, Parlamentu a šéfa európskej diplomacie okrem balansu medzi politickými skupinami a rodovou rovnosťou odrážali aj regionálne zastúpenie.

Želá si, aby lídri V4 predložili všetky štyri mená naraz. Práve jeden z týchto postov by mohol podľa neho zastávať súčasný podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Ako Pellegrini dodal, dohoda je, že konkrétne mená lídri komentovať nebudú.