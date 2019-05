Vysoké školy nesúhlasia s novelou školského zákona

Nesúhlasia so zrušením časového obmedzenia mandátov rektorov a dekanov.

30. máj 2019 o 12:45 SITA

BRATISLAVA. Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl odmietajú novelu zákona o vysokých školách.

Cez pozmeňujúce poslanecké návrhy bez diskusie odbornej verejnosti totiž novela zrušila časové obmedzenie trvania mandátov rektorov a dekanov.

Oslabenie demokracie na akademickej pôde

Ide o zásadnú zmenu oproti aktuálnemu stavu, pri ktorom bol mandát časovo obmedzený na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

„Toto obmedzenie vrátil ešte pôvodný zákon o vysokých školách z roku 1990 ako prvok demokratizácie vysokoškolského prostredia. Od 1. júla 2019 bude môcť tá istá osoba kandidovať na funkciu rektora alebo dekana opakovane bez akéhokoľvek obmedzenia, čo vyvoláva obavy Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl, najmä vzhľadom na fakt, že táto zmena vychádza z iniciatívy niektorých rektorov,“ píše sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali predseda Rady vysokých škôl Martin Putala a predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász.

Pretláčanie zmien bez súvislosti

Obaja odmietajú najmä spôsob, akým sa zmena do zákona dostala.

„Procesné pravidlá Národnej rady SR umožňujú poslancom podať pozmeňujúci návrh, avšak táto možnosť by sa mala využívať výhradne v súvislosti s účelom predkladanej zmeny. Pozmeňujúce návrhy by sa nemali zneužívať na pretláčanie zmien nesúvisiacich s predkladaným návrhom, ako sa to stalo v tomto prípade,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.

Pôvodný návrh novely zákona predložený do Národnej rady SR obsahoval ustanovenia o možnosti vysokých škôl spájať sa a vytvárať konzorciá a bol riadne predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Tento zámer mal smerovať k skvalitneniu vysokého školstva vytváraním platformy pre čiastočnú integráciu vysokých škôl.

V priebehu legislatívneho procesu sa do pôvodného návrhu dostali štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré s pôvodným návrhom nesúviseli.

Novelu zákona o vysokých školách a najmä spôsob jej prijatia v parlamente odmieta aj Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vo svojom stanovisku vyzýva ďalšie akademické senáty slovenských vysokých škôl, aby sa pripojili k požiadavke na zmenu novely zákona o vysokých školách tak, aby sa vrátilo časové obmedzenie dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období vo vzťahu k rektorom, prorektorom, dekanom a prodekanom.