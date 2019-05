Hladina Dunaja od rána stúpla o takmer dvadsať centimetrov

V Bratislava platí výstraha 1. stupňa pred povodňami.

30. máj 2019 o 15:23 SITA, TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5Lm_LrmhVMw

BRATISLAVA. Hladina Dunaja v Bratislave pre neutíchajúci dážď stúpla od rána už o 20 centimetrov.

Podľa merania vodomernej stanice v Bratislave o 14:45 dosahuje Dunaj výšku 671 centimetrov, pričom ráno o 7:00 stanica zaznamenala hladinu 652 centimetrov.

Platia výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu výstrahu 1. stupňa pred povodňami, ktorá pôvodne platila dnes do 15:00, meteorológovia však výstrahu predĺžili až do piatka do 7:00.

Výstraha 1. stupňa platí aj pre bratislavskú mestskú časť Devínsku Novú Ves, kde rieka Morava dosahuje 496 centimetrov.

Od rána tak hladina stúpla o 16 centimetrov. Prednostka miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi Mária Koprdová pre agentúru SITA uviedla, že situáciu monitorujú hasiči z dobrovoľného hasičského zboru.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred povodňami aj v okresoch východného Slovenska, konkrétne v okrese Gelnica, Kežmarok, Sabinov, Bardejov, Stropkov, Svidník, Michalovce, Košice, v okolí rieky Hornád, a Prešov.

Spadnuté stromy a odčerpávanie vody

Slovenskí hasiči v súvislosti s nepriaznivým počasím zasahovali vo štvrtok od rána pri 14 technických udalostiach.

Ich pomoc potrebovali takmer vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Najviac práce mali doteraz v Banskobystrickom kraji, kde zasahovali päťkrát, štyri zásahy evidujú v Nitrianskom kraji. Po jednom výjazde mali v Trenčianskom, Trnavskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.

"V desiatich prípadoch išlo o spadnuté stromy na automobily či cestné komunikácie, v štyroch prípadoch zasahovali hasiči v súvislosti s odčerpávaním vody zo zatopených priestorov," priblížila Farkasová.

Pri udalostiach zasahovalo celkom 34 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.