Ambulantní poskytovatelia žiadajú Kalavskú, aby riešila situáciu v zdravotníctve

Celý sektor je podfinancovaný, tvrdia ambulantní lekári.

30. máj 2019 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vo štvrtok v otvorenom liste požiadal ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby riešila finančnú situáciu v rezorte.

“Ak neurobíte nič, Vy, pani ministerka, ani my, ambulantní poskytovatelia, je isté, že systém skolabuje,” varoval zväz v liste.

Chcú zachrániť fungovanie

Zväz v ňom napísal, že chcú zachrániť fungovanie ambulantného sektora. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.



“Na základe našich analýz je nepochybné, že v súčasnej dobe je celý sektor podfinancovaný a navýšenie platby za poistencov štátu na 3,44 % predstavuje finančnú čiastku vo výške zhruba 47,68 mil. eur. Reálna potreba na udržanie chodu nášho zdravotníctva je nastavenie zdravotného odvodu za poistencov štátu vo výške minimálne 4,2 %,” píše v liste ZAP.



Zväz pripomenul názor ministerky, že rozpočet pre zdravotníctvo je dostatočný a pre ambulantný sektor v roku 2019 navýšený o 55 mil. eur.

Tiež pripomenul avizované zvýšenie prostriedkov v sume 90 mil. eur, ktoré má slúžiť na dofinancovanie nemocníc.

“Napriek týmto informáciám, ktoré znejú veľmi povzbudivo, musíme, žiaľ, konštatovať, že prísľuby o rokovaniach a zmluvných úpravách pre rok 2019, a to nielen pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti združených v ZAP, ale ani pre ostatných ambulantných lekárov, sa nedajú realizovať pre nedostatok disponibilných zdrojov,” konštatoval zväz.



“Vzhľadom na nesúlad Vašich tvrdení a podkladov od zdravotných poisťovní Vás týmto otvoreným listom žiadame, aby ste v rámci Vašich právomocí a zákonných povinností zanalyzovali reálny stav financií pre zdravotníctvo a súčasnú situáciu prioritne riešili,” dodal ZAP.

Peniaze v systéme

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.

"Len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac. Rok predtým bolo takisto navýšenie do ambulantného sektora o 50 miliónov eur vyššie ako predchádzajúci rok. Čo sa týka celkového objemu, do sektora išlo z rozpočtu tento rok 5,2 mld. eur," pripomenul rezort.

Tieto zdroje sú podľa ministerstva rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov.



"Treba si zároveň uvedomiť, že musíme myslieť rovnomerne a zodpovedne na celý rezort. Pre predstavu - len na úhradu liekov ide ročne 1,2 mld. eur. Takisto funguje bezlimitné prostredie. Vďaka tomu sa navýšili lekárom kapitácie, to znamená, koľko urobia, toľko si zarobia, môžu si tak zarobiť omnoho viac," ukončilo ministerstvo.