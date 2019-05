Okresný predseda Géci: Ľudia sa hanbia byť v Smere, volajú ich zlodeji a bašternákovci

Milan Géci hovorí, že v komunálnych voľbách vyhrával ten, kto kandidoval proti Ficovi.

30. máj 2019 o 19:52 Daniela Hajčáková

Členovia Smeru z tretieho košického obvodu na čele s končiacou europoslankyňou Monikou Smolkovou v utorok poslali predsedníctvu Smeru list, v ktorom navrhujú za nového šéfa strany Petra Pellegriniho.

Žiadajú odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka zo straníckych funkcií. K výzve sa pridali aj straníci z okresu Košice IV, ktorého predsedom je Milan Géci.

Prečítajte si tiež: Poslanec Smeru: K výmene Fica príde. Normálne, potichúčky

Robert Fico je v zahraničí, k výsledkom volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých strana získala podporu len 15 percent, ani k listu z východu Slovenska, sa osobne nevyjadril.

Géci hovorí, že to v regiónoch vrie - členov nazývajú pre viaceré kauzy bašternákovci či zlodeji. Vedenie strany podľa neho nepočúva svojich straníkov v regiónoch a aby nemuseli viesť širšiu diskusiu v strane , zoštíhlili aj predsedníctvo.

Väčšina členov predsedníctva, ktoré je jediným vplyvným orgánom v strane medzi snemami, však tvrdí, že za všetkým je len Smolková, ktorá sa nestala europoslankyňou.



Okresným predsedom Smeru v okrese Košice IV ste dvadsať rokov. Ako sa členovia v regiónoch vyjadrovali o Smere vtedy a ako teraz?

Smer bol v začiatkoch, v roku 1999 možno ešte viac populárny, ako je dnes Progresívne Slovensko. Ľudia šli za predsedom strany Ficom, ktorý bol absolútnym ťahúňom straníckej politiky.

Smer je dnes síce primerane okukaný, ale posledné kauzy, ktoré zarezonovali v spoločnosti, so stranou natoľko zatočili, že sa obávam, aby neskončila na okraji politického diania.

Čo bolo zlomovým bodom, keď začali byť ľudia v regiónoch nespokojní?

Bolo to asi v roku 2017, keď sa objavila kauza Bašternák. Ale to všetko, čo sa medializuje, už nadobudlo také rozmery, že sa ľudia hanbia byť v strane Smer. Zrazu kandidátov na poslancov alebo členov, ktorí sa zasadzovali za Smer dvadsať rokov, nazývajú bašternákovcami, korupčníkmi a zlodejmi. Sú z toho neskutočne frustrovaní. Ja to počúvam, lebo žijem s týmito ľuďmi v regiónoch.

Koľkokrát ste sa obracali na vedenie strany?