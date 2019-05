Musím sa intenzívnejšie venovať aj straníckej politike, hovorí Pellegrini

Ak sú interné diskusie v strane, osobne sa zasadí o to, aby si ich vyriešili v jej vnútri.

30. máj 2019 o 23:19 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini a podpredseda strany Smer-SD sa dostal do štádia, keď sa musí intenzívnejšie venovať aj straníckej politike.

Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti s tým, že byť predsedom vlády je aj politická, nielen úradnícka funkcia.

Prečítajte si tiež: Pellegrini: Smer musí prejsť reformou, inak sa už možno nebudeme vídať (video)

"My vieme, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá nás podporuje a cíti, že práve my chránime jej záujmy. My nemáme 20-percentnú podporu po toľkých rokoch vládnutia len preto, že sa vieme len pekne usmievať v televízii, ale preto, že robíme konkrétne kroky a opatrenia, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie," skonštatoval Pellegrini.

Berie to ako veľkú zodpovednosť, a preto ak sú interné diskusie v strane, osobne sa zasadí o to, aby si ich vyriešili v jej vnútri.

"V Smere budeme určite v najbližších týždňoch diskutovať, ale prioritou číslo jeden budú, rovnako ako doteraz, občania tejto krajiny," deklaruje premiér.

Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom.

Sedem krajských predsedov Smeru-SD v reakcii na situáciu vyhlásilo, že strana je jednotná a že budú o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem.