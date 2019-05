Ombudsmani V4 podpísali memorandum o rovnoprávnom prístupu detí k vzdelaniu

Verejní ochrancovia práv sa stretávajú každoročne.

31. máj 2019 o 13:47 SITA

BRATISLAVA. Memorandum ombudsmanov krajín Visegrádskej štvorky má sprístupniť a zrovnoprávniť vzdelávací systém.

Toto spoločné vyhlásenie pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa dnes v Bratislave podpísali verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, česká ombudsmanka Anna Šabatová, zástupcovia maďarského verejného ochrancu práv Gyula Bándi a Elisabeth Sándor – Szalay a zástupca poľského ombudsmana Stanisław Trociuk.

Rovnaké právo detí na vzdelanie bez rozdielu

Podpísom sa zaviazali, že vyvinú potrebné úsilie, aby sa zakotvené podmienky na zrovnoprávnenie vzdelávacieho systému pre každé dieťa nezávisle od jeho národnosti, etnickej príslušnosti a životných podmienok premietli do praxe.

"Ukazuje sa, že je potrebné čím skôr poskytnúť pomoc deťom, ktoré majú vo svojom rodinnom prostredí sociálne znevýhodnenie alebo sú marginalizované pre etnicitu, ale aj ich rodičom," konštatovala Patakyová.

Cesta z generačnej chudoby

V spoločnom vyhlásení sa signatári zhodli, že „prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je nielen ústavným právom, ale aj základom pre budúci úspešný ekonomický život a prosperitu dotknutých jednotlivcov aj celej spoločnosti. Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je navyše cestou, ako sa vymaniť z kruhu generačnej chudoby.

“Memorandum podpísali na záver trojdňového stretnutia ombudsmanov krajín Visegrádskej štvorky. Verejní ochrancovia práv sa stretávajú každoročne, aby diskutovali o rôznych témach, ktoré sú pre ich inštitúcie kľúčové. Témy tohtoročných diskusií sa dotýkali práv detí pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa.

Ako novinárov informovala Patakyová, ombudsmani diskutovali predovšetkým o ochrane obzvlášť zraniteľnej skupiny detí.

Otvorili problematiku desegregácie vo vzdelávaní ako aj systém adopcií, ktorým sa ombudsmanka Mária Patakyová zaoberá v prieskume a v najbližšom čase z neho zverejní správu. Okrem ochrany práv detí sa ombudsmani a ich zástupcovia venovali aj právu na bývanie a otázke bezdomovectva.

Dohovor ako základ rozvoja

Česká ombudsmanka Šabatová dialóg s kolegami ocenila ako vzácny, pretože vedia, k čomu smerujú. Zástupca maďarského verejného ochrancu práv Bándi podotkol, že zoskupenie V4 má svoje opodstatnenie.

"Aj keď sú nejaké rozdielnosti, máme toho veľa podobného. Dohovor o právach dieťaťa je širší okruh, ktorý súvisí s ďalším rozvojom," vyzdvihol význam stretnutí Bándi.

"Máme spoločné hodnoty, ktoré sú zapísané v dohovore, a hovoríme hlasom ľudí, ktorí sú istým spôsobom poškodení verejnou mocou a ombudsman býva často kritikom verejnej moci," doplnil zástupca poľského ombudsmana Trociuk.

Inšpirácia českým aj maďarským systémom

Cieľom týchto stretnutí je aj výmena skúseností. Slovenská ombudsmanka tak ocenila napríklad predškolskú prípravu od štyroch rokov v Česku a systém v susednom Maďarska.

"Majú centrá včasnej intervencie pre deti do troch rokov, povinnú predškolskú prípravu od troch do šiestich rokov a takisto majú povinnosť poskytnúť deťom do 15 rokov vzdelávanie po ukončení základnej školy. A presne v tom je význam stretnutí. Poukazujeme na mnohé problémy. Je dobré verifikovať, že slovenská inštitúcia ombudsmana má správny prístup, ale je rovnako podstatné sa naučiť nové veci a to je pre nás veľmi dôležité," priblížila Patakyová.

Patakyová tiaž uviedla, že pre naplnenie obsahu memoranda bude pokračovať v komunikácii s ministerstvom školstva, ale aj so zriaďovateľmi škôl, teda s obcami a vyššími územnými celkami.

"V najbližšom období by som mala mať stretnutie s predstaviteľmi samospráv, takže rozhodne skúsenosti budem prenášať aj na túto úroveň," avizovala ombudsmanka.