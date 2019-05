Financie na regionálne centrá vzdelávania budú vyššie, hovorí Gröhling

Ministerstvo vyčlení 30-tisíc eur na budovanie regionálnych centier.

31. máj 2019 o 14:35 SITA

BRATISLAVA. Financie určené na vytváranie regionálnych centier vzdelávania by mali byť vyššie.

Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Branislav Gröhling.

Vyčlení 30-tisíc eur

Reaguje tým na vyhlásenie rezortu školstva, že vyčlení 30-tisíc eur na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch, pričom na jeden rozvojový projekt môže ísť maximálne 4 000 eur.

„Ak by malo ísť o systémovú zmenu a cieľom by bolo naozaj vybaviť školy modernými technológiami, celková suma projektov by nebola iba 30-tisíc eur. Na jeden projekt má ísť podľa ministerstva maximálne 4 000 eur. To pri niektorých odborných školách je veľmi slabá investícia na to, aby sa zakúpili nové stroje či technológie,“ zdôrazňuje Gröhling.

Žiadateľmi o finančný príspevok na vytváranie regionálnych centier mohli byť zriaďovatelia stredných odborných škôl. Dnes na to majú posledný deň.

Duál pointy

Gröhling zároveň poukazuje na fakt, že okrem tohto projektu sa nedávno vybudovali takzvané duál pointy (ich úlohou má byť vytvorenie jednotného priestoru a informačného zdroja o systéme duálneho vzdelávania - pozn. SITA). „Dodnes nevieme, aký je ich zmysel a prínos pre odborné školy.

Pred pár rokmi spustil rezort niekoľkomiliónový Národný projekt rozvoja stredného odborného vzdelávania.

Jeho výsledky nie je veľmi vidieť. Ja mám pocit, že ministerstvo stále len buduje centrá, duál pointy, vytvára projekty a dodatočné inštitúcie,“ približuje poslanec.