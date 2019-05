Fond na podporu športu počíta v roku 2020 s rozpočtom dvadsať miliónov eur

Navrhovatelia chcú, aby zákon vošiel do platnosti 1. januára 2020.

31. máj 2019 o 21:27 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej Rady (NR) SR za SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula predložili v piatok do parlamentu zákon o fonde na podporu športu.

Navrhovatelia chcú, aby mal by pracovať s rozpočtom 20 miliónov eur.

Dlhodobé podfinancovanie

Návrh zákona vznikol v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), športovými zväzmi a ďalšími subjektmi a podľa Tittela dokáže vyriešiť dlhodobé podfinancovanie športu v krajine.

"Vláda sa pokúsi vytvoriť verejnoprávny fond na podporu športu, mal by byť po vzore Fondu na podporu umenia pripravený tak, aby bol dodatočným zdrojom financovania slovenského športu. Ten je dlhodobo podfinancovaný. Prvým krokom na podporu športu bolo vytvorenie postu štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, teraz je to tento fond. Verím, že do budúcnosti sa nám podarí vytvoriť autonómnu organizáciu, ktorá si bude riadiť šport, či už vo forme agentúry, alebo neskôr ministerstva športu," povedal Tittel.

Prvý rozpočet je v zákone zadefinovaný na 20 miliónov eur, teda necelú tretinu zo sumy, s akou momentálne pracuje zákon o športe. Primárny zdroj financovania športu v krajine má tento rok rozpočet približne 65 miliónov eur.

Peniaze vo fonde pôjdu mimo zákona o športe a malo by ich poskytnúť ministerstvo financií. "Ideme po vzore ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia," uviedol štátny tajomník pre šport Jozef Gönci.

Odborné komisie

Správnu radu fondu bude menovať a odvolávať vláda SR, v prípade dozornej rady to bude mať na starosti minister či ministerka školstva.

Fond bude mať aj odborné komisie, ktoré budú predkladať návrhy na financovanie jednotlivých projektov.

"Účel sme naschvál nastavili tak, že ak uvidíme nejaké problémy agendy zákona o športe, budeme ich vedieť dofinancovať, pretože fond má na starosti aj podporu vrcholového športu a štátnej reprezentácie. No dbáme na to, aby sme ho zamerali najmä na účel podpory športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených. Fond bude riešiť aj otázku športových poukazov pre mládež," vysvetlil Gönci.