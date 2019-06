Čo odrádza Slovákov od návratu na Slovensko?

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. jún 2019 o 8:17 The Slovak Spectator

1. Sme viac európski než naši susedia, ukázali výsledky eurovolieb. The pro-European voice within the V4 is clearest in Slovakia

2. Balónová fiesta, rozprávkový hrad či folklórne festivaly. Tieto podujatia by ste v júni nemali vynechať: Top 10 June events around Slovakia

3. Vyrábať zelenú energiu bude jednoduchšie. Zákony sa zásadne zmenili: Energy legislation underwent the biggest change in 10 years

4. Za prácu pre pacientov získali prestížne ocenenia: Nurses and midwives awarded

5. V Bratislave môžete opäť raz nahliadnuť do tajných záhrad: Popular event opens inaccessible parks and gardens again

6. Matteo Salvini predsa len nebude najpopulárnejším politikom na Slovensku: More good news from Slovakia

7. Bratislava má vodnú vežu na mieste, kde by ste ju možno nehľadali: Bratislava’s Water Tower has not yet revealed all its secrets

8. Uber aj práca v noci. Právnici hovoria ktoré zákony z roku 2018 mali najväčší dopad: What changes brought in legislation last year affected businesses the most?

9. Strieborné mesto, kde sa nachádza Epicentrum lásky. Objavte s nami Banskú Štiavnicu: Silver town or Slovak Verona: Banská Štiavnica

10. Čo odrádza Slovákov od návratu ma Slovensko? Job offer key when Slovaks decide about return

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.