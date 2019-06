Gál: Verím, že sa do konca roka rezort spravodlivosti presťahuje

Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti sídli na Župnom námestí v Bratislave.

1. jún 2019 o 18:24 SITA

BRATISLAVA. Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) dúfa, že sa jeho ministerstvo stihne do konca roka presťahovať do nových priestorov. Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že ešte nie je podpísaná zmluva s majiteľom. O jej odobrení rozhodla uplynulú stredu aj vláda SR.

Náklady v priestoroch areálu Výskumného ústavu zváračského odhaduje rezort na sumu 1 700 000 eur, pričom 1 500 000 tvorí nájomné a 200-tisíc eur výdavky na prevádzku.

"Dúfam, že sa to stihne. Ak sa podpíše zmluva, by sme mali stihnúť sťahovanie do konca tohto roka. Nie celkom, ale budova bude v závere roka pre rezort k dispozícii," priblížil Gál. Ministerstvo v súčasnosti stále sídli v jednej budove s Najvyšším súdom SR na Župnom námestí.

Ministerstvo spravodlivosti SR môže budovu kúpiť až po dvoch rokoch prenajímania, rezort odhaduje jej súčasnú cenu na 23 025 278 eur. Vlastník podľa nájomnej zmluvy priestory najskôr zrekonštruuje na základe potrieb ministerstva. Otázka sídla rezortu justície trápi ministerstvo aj Najvyšší súd SR už dlho. Do nových priestorov sa mal rezort sťahovať už za pôsobenia Lucie Žitňanskej, ale súčasný minister Gábor Gál (Most-Híd) vypísal novú súťaž.