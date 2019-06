Dobré ráno: Miesta v škôlkach sú nedostatková komodita

Škôlky budú povinné.

2. jún 2019 o 23:16 Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/630531504&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Miesta v škôlkach sa stali jednou z nedostatkových komodít. Dlhodobo ich nie je dosť na to, aby pokryli očakávania rodičov.

Napríklad k septembru minulého roka evidovali štátne škôlky viac ako 3800 žiadostí, ktorým pre nedostatok miesta nevyhoveli. Samosprávy preto hľadajú rôzne spôsoby, ako si s problémom poradiť.

V Petržalke to vyústilo do veľkého konfliktu s miestnymi riaditeľkami. Predškolská dochádzka sa ale týka rodín aj mimo hlavného mesta a to z celkom iného dôvodu.

O téme sa rozprávala Nikola Bajánová s reportérkou SME Video Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Súčasťou takzvaného "Kočnerovho komanda" bol aj súčasný vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave II Štefan Mlynarčík. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk s tým, že Mlynarčíka už vypočuli a v prípade zatiaľ figuruje ako svedok. Policajtom Mlynarčík údajne povedal, že si myslel, že novinárov a politikov sleduje pre štátnu tajnú službu. Bratislavská polícia tvrdí, že o sledovaní nevedeli a voči Mlynarčíkovi nie je vedené žiadne konanie.

Premiér Peter Pellegrini tento týždeň vycestuje do Moskvy, kde sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnými témami rokovaní budú energetické otázky, či už dodávka paliva do našich jadrových elektrární alebo tranzit plynu.

Končiaci prezident Andrej Kiska už neplánuje vystúpiť v parlamente so správou o stave republiky. So správou o stave republiky vystupoval pred poslancami Kiska počas svojho mandátu pravidelne, vždy okolo 15. júna. Počas svojej inaugurácie mal príhovor, v parlamente vystúpil v rokoch 2015, 2016, 2017 aj 2018. O dva týždne, 15. júna, sa prezidentkou stane Zuzana Čaputová. Aj ona prednesie svoj prejav.

Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie už viac ako dva roky v konflikte záujmov pre svoje pretrvávajúce väzby na podniky, ktoré vlastnil. Z auditu podľa denníka Hospodářské noviny vyplýva, že skupina Agrofert bude musieť vrátiť všetky európske dotácie, ktoré dostala od februára 2018, v prepočte je to takmer 11 miliónov eur. Babiš previedol Agrofert do zvereneckého fondu začiatkom roka 2017. Stále je jeho beneficientom, čo znamená, že všetky zisky všetkých firiem vo fonde idú Babišovi.

J. K. Rowlingová, autorka románov o Harrym Potterovi, oznámila, že do konca roka budú vydané štyri nové e-knihy zo sveta tohto známeho čarodejníka. Nové príbehy by mali byť adaptáciou audiokníh o dejinách a folklóre, ktoré známu autorku inšpirovali k napísaniu diel.

Odporúčanie

JW bol jedenásťročný chlapec, ktorý umrel, keď sa po ňom ešte len rozbiehalo pátranie. Jeho smrť nebola vyriešená 27 rokov a vyústila napríklad v zrod registra "sexuálnych predátorov". Tento podcast na pokračovanie je o strate, ale veľmi dobre spracúva aj nekontrolovateľnú moc šerifov v USA, prácu polície, ktorá šikanuje, koná svojvoľne a na jej čele stoja aj nepríčetní a neschopní ľudia. Ak som to nepovedala 100 krát, tak ani raz, určite si vypočujte starší podcast od APM Reports In the Dark. A za pozornosť stojí aj jeho druhá séria.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.