Pellegrini nevie, kde je Fico. S riešením v strane nechce čakať do zimy

Šéf Smeru odišiel na súkromnú cestu.

2. jún 2019 o 13:34 Marek Poracký, TASR

BRATISLAVA. Ani premiér Peter Pellegrini nevie, kde je šéf Smeru Robert Fico. Vyhlásil to v nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na Telo s Michalom Kovačičom.

Odišiel v deň eurovolieb

Fico odišiel na súkromnú cestu po minulotýždňových voľbách do Európskeho parlamentu. Smer po 15 rokoch prehral voľby, keď získal približne 15 percent hlasov. Vo voľbách vyhrala koalícia PS/Spolu.

"Neinformujem sa o súkromnom programe pána predsedu. Je to jeho súkromný program a nie je dôležité, kde je," povedal Pellegrini.

Fico podľa Pellegriniho odišiel do zahraničia v sobotu 25. mája. Bolo to v deň, keď sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Vrátiť by sa mal o týždeň. Denník Pravda však koncom týždňa informoval, že je na liečení v Izraeli.

Aj to je dôvod, prečo Pellegrini o výsledku volieb s Ficom ešte nehovoril. Stať sa tak má až po tom, keď sa Fico vráti.

Práve po výsledku volieb sa v niektorých okresných organizáciách strany zdvihla vlna kritiky. Žiadajú, aby Fico spolu s Robertom Kaliňákom zo svojich funkcií odstúpili a novým predsedom by sa stal Pellegrini.

Pellegrini šéfom?

Ten o svojich ambíciách hovoriť nechcel. Skonštatoval však, že situácia v Smere by sa mala podľa neho vyriešiť najneskôr do začiatku septembra. Dovtedy sa podľa jeho slov verejnosť dozvie, či bude kandidovať na predsedu Smeru. "Najneskôr na začiatku septembra budeme vedieť jasne povedať, aký bude Smer, akú politiku mieni presadzovať. A potom v druhom kole, kto bude túto politiku v rámci strany napĺňať," doplnil.

Ak má byť cieľom Smeru dosiahnuť dobrý výsledok v parlamentných voľbách, so zásadným rozhodnutím alebo uzavretím diskusie nemôže strana čakať do decembra, keď je naplánovaný riadny snem, myslí si Pellegrini, ktorý je podpredsedom Smeru. "Bol by som rád, keby sme mali jasno do leta. Ak nie do leta, tak najneskôr do začiatku septembra," spresnil.

"Ak budem môcť tomuto procesu pomôcť, aby Smer mohol pokračovať v ďalšej ére, tak tomu veľmi rád pomôžem. Ak by som mal takémuto procesu škodiť, môžem na rovinu povedať, že škodiť nebudem," doplnil svoju reakciu na prípadnú kandidatúru na post šéfa strany.