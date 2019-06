Rodičia by podľa Petrík mali dať dieťa do škôlky, len ak majú záujem

Petrík predkladá na júnovú schôdzu návrh novely o zabezpečení predškolskej starostlivosti.

3. jún 2019 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Zákonní zástupcovia dieťaťa by mali umiestniť svoje dieťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou iba vtedy, ak o to budú mať záujem.

Navrhuje to nezaradená poslankyňa, členka mimoparlamentnej strany Spolu Simona Petrík.

Na júnovú schôdzu predkladá návrh novely zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti.

Prečítajte si tiež: Do škôlky chodí iba každé tretie rómske dieťa, upozorňuje Ravasz

Podľa návrhu by za naplnenie tohto práva mala zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.

"Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenskej republiky totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané," vysvetlila Petrík.



Novelou sa navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku.

O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

V procese umiestňovania detí do predškolskej starostlivosti predpokladá návrh zákona zapojenie nielen obcí, ale aj súkromných subjektov.

V niektorých menších obciach totiž vzhľadom na demografickú krivku nebude podľa Petrík potrebné budovanie nových zariadení, ale postačovať bude využívanie kapacít súkromných a cirkevných škôl či v budúcnosti nimi zriadených detských skupín.



Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák, samospráva na jej návrh nemá financie ani kapacity.