Komora architektov žiada súťaž na nemocnicu na Rázsochách

Ministerstvo argumentuje, že architektonický návrh je súčasťou tendra.

4. jún 2019 o 15:40 TASR

BRATISLAVA. Slovenská komora architektov (SKA) vyzvala na vyhlásenie architektonickej súťaže na novú nemocnicu, ktorá sa má postaviť v bratislavskej lokalite Rázsochy.

Zároveň vyjadrila znepokojenie nad vyhlásením verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej nemocnice.

Súčasťou tendra

Ministerstvo argumentuje, že architektonický návrh je súčasťou tendra. Rovnako, že je v súlade so zákonom.

Podľa zástupcov SKA nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice.

Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov, poukázala komora.

Pre celkovú úroveň novej nemocnice je podľa komory rozhodujúca kvalita urbanistického a architektonického konceptu a návrhu. Za najlepší nástroj na získanie konceptu označila verejnú súťaž návrhov.

"Inak nastavené obstarávanie predstavuje pre výslednú hodnotu nemocnice neprimerané riziko a s ohľadom na životný cyklus takejto investície aj ekonomicky neefektívne nakladanie s prostriedkami," uviedli zástupcovia SKA.

"My sme nevyhlásili súťaž len na architektonickú štúdiu, ale verejné obstarávanie na projektanta celej nemocnice, to znamená architektonická štúdia, medicinálne plánovanie, guidelines, transfer pacienta...," reagovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Cena zákazky

Na margo ceny zákazky poznamenala, že nezohľadňuje len architektonickú štúdiu, rovnako, že jej predchádzal prieskum trhu. Očakáva, že suma bude nakoniec nižšia.

"Chcela by som zdôrazniť, že my chceme renomovanú spoločnosť, ktorá má skúsenosti so stavbou nemocníc, aby sme sa zase nestretli o päť-šesť rokov, keď niečo dostaviame, že to bolo zle navrhnuté a zase si nemocnica bude vyžadovať veľké náklady," zhrnula Kalavská.

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo verejné obstarávanie na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách na konci mája. Predpokladaná hodnota zákazky je 17,5 milióna eur.

Zákazka obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pri príprave realizácie stavby, autorský dohľad nad realizáciou stavby a manažment zdravotnej starostlivosti.

"Súťaž sme pripravili predovšetkým s dôrazom na transparentnosť a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady budú zverejnené aj na profile Ministerstva zdravotníctva SR, na stránke Úradu pre verejné obstarávanie formou linku, na ktorom budú elektronické dokumenty zverejnené," doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.