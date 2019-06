Poslanec Suchánek opúšťa OĽaNO, posilní stranu Spolu

Programový dokument zverejní Spolu v najbližších dňoch.

4. jún 2019 o 19:45 (aktualizované 4. jún 2019 o 20:04) SITA

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady SR Alan Suchánek posilní mimoparlamentnú stranu Spolu - občianska demokracia.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa strany Silvia Hudáčková s tým, že jeho rozhodnutie je vyvrcholením viac ako ročnej úzkej spolupráce na návrhu zásadných zmien v zdravotníctve, starostlivosti o pacientov a zdravie ľudí na Slovensku.

Spolupráca na návrhu zmien v zdravotníctve

Suchánek pôsobí v Národnej rade SR ako poslanec za poslanecký klub hnutia Igora Matoviča Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti (OĽaNO).

Hnutiu svoje rozhodnutie Suchánek oznámil v utorok a z poslaneckého klubu opozičného hnutia by mal vystúpiť čoskoro.



“Našou snahou je byť najlepšie pripravení slúžiť ľuďom a od prvého dňa po voľbách naplno pracovať na zostavení vlády so silným programom a ťahom na riešenia. Na to potrebujeme dobrý plán a dobrý tím ľudí. Rozhodnutie pána Suchánka ma veľmi potešilo, bude pre nás významnou posilou,” povedal líder strany a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

Ponuka od Beblavého

“Pred viac ako rokom som prijal od Mira Beblavého ponuku na spoluprácu pri tvorbe programu pre zdravotníctvo Slovenska. Výsledkom práce mnohých odborníkov je kvalitný program, ktorý Slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje," povedal Suchánek.

"Pri tejto práci a sledovaní strany Spolu - občianska demokracia som sa presvedčil, že Miro Beblavý dokáže osloviť nielen odborníkov a nielen z oblasti zdravotníctva, ale dokáže spájať aj slušné politické sily, čo Slovensko potrebuje ako soľ. Preto som sa rozhodol pre túto stranu,” dodal Suchánek.

OĽANO odchod očakávalo

Poslanec NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Alan Suchánek sa už viac ako rok nepodieľal na práci zdravotníckeho tímu OĽaNO.

Uviedol to pre agentúru SITA hovorca hnutia Matúš Bystriansky s tým, že OĽaNO poslancovi Suchánkovi ďakuje za pôsobenie v poslaneckom klube OĽaNO.

"Vzhľadom na to, že už viac ako rok sa nepodieľal na práci nášho zdravotníckeho tímu pod vedením tieňového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, sme jeho odchod očakávali," uviedol Bystriansky.