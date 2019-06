Ministerstvo zdravotníctva chce neplnoletým zakázať soláriá

Štát chce zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.

5. jún 2019 o 9:16 TASR

BRATISLAVA. Deti a mladí do 18 rokov by mali mať zakázané chodiť sa opaľovať do komerčných solárií.

Zákaz mieni presadiť Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Chcú tak posilniť prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.

Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.