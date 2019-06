Lubyová: Učiteľom sa historicky zvýšili platy

Prezident Slovenskej komory učiteľov by uvítal každoročné zvyšovanie platov.

BRATISLAVA. Učiteľom sa historicky zvýšili platy a zvyšovanie bude podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS) pokračovať.

Nebude podľa nej výnimkou, ak nástupný plat mladých učiteľov bude viac ako tisíc eur v hrubom po ich dovzdelávaní.

Učiteľom zvýšia základnú tarifu

"Pedagógovia asi vedia, že sú privilegovanou skupinou, ktorá si v rámci tripartity dohodla najväčšie percentá valorizácie. Podarilo sa im dohovoriť lepšie podmienky ako ostatným zamestnancom verejnej správy. V rámci troch rokov a troch mesiacov dostali zvýšenie o šesť percent a potom ešte šesťpercentné zvýšenie, v januári 2019 o desať percent a následne bude ďalšie desaťpercentné zvýšenie od 1. januára 2020," uviedla Lubyová.

Zároveň avizovala, že sa pedagógom zvýši základná tarifa.

Ministerka uviedla, že negatívnou skúsenosťou z praxe je, že zriaďovateľ zamestnancom zníži osobné ohodnotenie a platy im riadne nevypláca.

"Na to sú odbory na školách a ľudia, ktorí sa majú ozvať a hájiť základné platy či odmeny. Učitelia argumentujú tým, že neznížili predsa svoj výkon a nemá im byť na základe rovnakého výkonu odoberaná ich odmena, pretože sa im podľa zákona zvyšuje základný tarifný plat," dodala Lubyová.

Komora učiteľov by uvítala viac

"Plat začínajúcich mladých učiteľov by mal byť ešte vyšší a narastať by mal každý rok," uviedol pre agentúru SITA prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.

“Plat by mal mladým pedagógom narastať medziročne, aby mali motiváciu učiť na školách dlhodobo,“ tvrdí Crmoman.

Nárast platu začínajúcich pedagógov musí byť podľa neho taktiež porovnateľný s inými profesiami, kde je takýto nárast až trojnásobný.

Zvyšovanie platov učiteľov

Do druhého čítania v parlamente prešiel zákon, ktorým sa má začínajúcim učiteľom zvýšiť plat priamo na vstupe zhruba o desať percent.

"V roku 2015 začínajúci pedagóg na materskej škole mal nástupný plat 475 eur a dnes je to 612 eur. Od 2020 to bude 718 eur, čo je výrazné zvýšenie," tvrdí ministerka. Podľa jej slov učiteľ na základnej škole bude mať o 200 eur mesačne viac ako v predošlom funkčnom období a od roku 2020 bude mať 915 eur v hrubom. "Ak učiteľ nastúpi, tak po adaptačnom vzdelávaní, ktoré trvá od pol roka do dvoch rokov, môže mať plus šesťpercentný príplatok," vysvetlila ministerka. Dĺžka adaptačného vzdelávania záleží najmä na učiteľovi a škole, potom sa pedagóg automaticky preradí do vyššej platovej triedy. Ako dodala Lubyová, učiteľ bude zarábať vyše 1000 eur v hrubom.

"Teší ma, že sa v rámci novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme presadilo, že aj iní zamestnanci rezortu školstva prejdú do vyššej platovej tarify a dorovnávajú sa vysokoškolským učiteľom. Ide najmä o vedeckých a výskumných pracovníkov či doktorandov," uzavrela Lubyová.