Tisíce dobrovoľníkov sa opäť zapojili do projektu Naše mesto

V 46 mestách budú pomáhať dobrovoľníci z firiem i radov verejnosti.

5. jún 2019 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. O čistejšie Slovensko sa už tento piatok postará viac ako 10-tisíc dobrovoľníkov.

Tento rok sa najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Naše mesto bude konať 7. a 8. júna v 46 mestách po celom Slovensku.

Dobrovoľníci sa mohli rozhodnúť, kam pôjdu pomáhať.

Na výber mali z viac než 500 prihlásených aktivít zameraných na skrášlenie miest a obcí, revitalizáciu zelene, záchranu pamiatok, majstrovanie, upratovanie verejných priestorov, ale aj na trávenie času s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Novinkou 13. ročníka Nášho Mesta je plogging, beh spojený so zbieraním odpadkov.

Ako agentúru SITA ďalej informovala PR manažérka Nadácie Pontis Jana Meszárosová, počet aktivít v mestách, ktoré vítajú pomoc dobrovoľníkov počas Nášho mesta, vzrástol od roku 2007 takmer 30-násobne. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.

V roku 2007 sa do prvého ročníka Nášho mesta zapojilo 20 firiem. Odvtedy sa ich počet zvýšil takmer osemnásobne.

„Teší nás, že z toho množstva možností, ako pomáhať, zamestnávatelia nezabúdajú na naše regióny,“ uviedol programový riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Podľa neho podujatie je najmä mostom, ktorý spája dobrovoľníkov s miestami, kam chodia pomáhať a veľakrát toto stretnutie prerastie do dlhodobej spolupráce.

Dobrovoľníci budú mať na sebe rovnaké tričká so sloganom Mám srdce na správnom meste. Najviac ich bude tradične v Bratislave a okolitých obciach, až 6 700. Plánujú vyčistiť breh Chorvátskeho ramena v Petržalke a veľkú akciu chystajú aj v centre mesta, na námestí SNP a Kamennom námestí. Dobrovoľníci sa tu budú snažiť vyčistiť námestia od posprejovaných nápisov. Vyše 100 dobrovoľníkov bude pracovať na obnovení areálu antickej Gerulaty v Rusovciach, ale aj na hrade Devín.

Podujatie Naše mesto je podľa nadácie Pontis vynikajúcim spôsobom, ako utužiť medziľudské a sociálne vzťahy a prepojiť komunity, ktoré by sa za bežných podmienok nikdy nestretli.

"Preto dobrovoľníci z Michaloviec tento rok zoberú seniorov z Michalovského domova seniorov na exkurziu do hvezdárne, tiež si svoje sily zmerajú pri hraní spoločenských hier. Aj pre seniorov z Domova sociálnych služieb v Rači je Naše mesto vrcholné podujatie, v rámci ktorého idú na výlet na Červený kríž a zabavia sa spoločne s dobrovoľníkmi pri grilovačke. Trnavskí dobrovoľníci spríjemnia deň malým pacientom v Detskej fakultnej nemocnici a iní sa pôjdu vyvenčiť spoločne s opustenými psíkmi z Trnavského útulku," avizovala Meszárosová v tlačovej správe.

V každom ročníku Nášho mesta je pripravená jedna špeciálna aktivita, do ktorej sa zapájajú riaditelia a vrcholoví manažéri. Viac než 15 šéfov z firiem vstane aj tento rok od svojich počítačov, aby pomohli dokončiť komunitné centrum Imobilio, kde presne pred piatimi rokmi pomohli vymurovať priečky. V centre, ktorého cieľom je vzdelávanie, integrácia a rehabilitácia zdravotne znevýhodnených, pomôžu s dokončením oplotenia a spevnenej plochy.

Spoločne s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK pripravila Nadácia Pontis pre dobrovoľníkov plogging, beh spojený so zbieraním odpadkov v prírode. Bežať budú v Bratislave, Nitre a Trnave po vytýčenej trase, pričom aktivita bude mať aj svojho víťaza, hodnoteného nielen podľa dosiahnutého času, ale aj množstva vyzbieraného odpadu. „Vieme, že ľuďom záleží na životnom prostredí, a preto sme sa rozhodli priniesť celosvetový fenomén – plogging aj na Slovensko. Po ukončení behu spoločne s účastníkmi všetok vyzbieraný odpad vytriedime a vysvetlíme, do ktorého kontajnera patrí. Ak niekto z prítomných nebude vedieť triediť, po skončení ploggingu sa to istotne naučí,“ vysvetlia riaditeľka pre komunikáciu a marketing z OZV ENVI – PAK Katarína Kretter.