Šéf kriminalistov finančnej správy poprel kontakty s bödörovcami

Ľudovít Makó tvrdí, že ak má niekto dôkazy o jeho kontaktoch s bödörovcami, má ich predložiť.

5. jún 2019 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Fakt, že je niekto z Nitry, ešte neznamená, že by bol "bödörovec". Povedal to o sebe riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó dnes na brífingu s tým, že kto takéto niečo tvrdí, mal by predložiť dôkazy.

"Ja vám hovorím, že žiadne neexistujú, ani nebudú," povedal v odpovedi na novinársku otázku.

Takisto dodal, že nepozná ani obvineného Mariana Kočnera alebo odsúdeného Ladislava Bašternáka. "Nikdy som ich nevidel, vôbec ma nezaujímajú," zdôraznil.

Prečítajte si tiež: Norbert Bödör o kontaktoch v polícii: Nežijem na Mesiaci

Prezidentka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová v súvislosti s avizovaným odchodom viceprezidenta Finančnej správy Dušana Páteka uviedla, že požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov.

Medializované informácie o jeho kontaktoch na Bašernáka a Mariana Kočnera boli podľa nej pre Finančnú správu nové.

"Veľmi ťažko sa spája niečo, jedna veta v médiách. My sme štátna inštitúcia, ktorá potrebuje mať podklad, ktorý by spájal tieto informácie tak, ako ich naznačujú médiá," skonštatovala.

Zároveň dodala, že vylučuje, že by kontakty akéhokoľvek funkcionára Finančnej správy mohli ovplyvňovať jeho pôsobenie vo funkcii.

O kontaktoch Makóa s bödörovcami hovorila v minulosti napríklad opozičná strana SaS.

Súkromná bezpečnostná služba Bonul, ktorá je dlhodobo najväčšou na Slovensku, je základom biznisu rodiny Bödörovcov.