Štátny tajomník Ružička predpokladá brexit bez dohody

Brexit nastane podľa Ružičku do októbra 2019.

5. jún 2019 o 16:45 TASR

BRATISLVA. Súčasný vývoj a indície, ktoré prichádzajú zo Spojeného kráľovstva, naznačujú, že brexit nastane ešte v októbri tohto roka a bude bez dohody.

Na stretnutí Medzirezortnej koordinačnej skupiny k brexitu to v stredu vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička.

"Hovorili sme si aj harmonogram toho, čo môže nastať do októbra tohto roka, lebo v tejto chvíli by som povedal, že to bude naozaj konečný dátum (brexitu)," uviedol Ružička na margo stretnutia koordinačnej skupiny.

Pripúšťa brexit bez dohody

Štátny tajomník vyhlásil, že hoci by Slovensko bolo najradšej, ak by sa Británia rozhodla EÚ neopustiť, dnes sa podľa jeho slov zdá, že "ideme skôr k brexitu bez dohody".

Ružička v tejto súvislosti zdôraznil, že aj v prípade tzv. tvrdého brexitu majú už dnes podnikatelia k dispozícii "jasné rámce toho, ako sa udeje".

Táto skutočnosť podľa neho vyplýva z "objemu informácií", ktoré sú im k dispozícii, ako aj z "legislatívnych noriem", ktoré už Únia aj Slovensko prijali.

Na všetko sa nedá pripraviť

Štátny tajomník pripustil, že existujú určité nepredvídateľnosti, na ktoré sa nedá pripraviť a ktorým môžu podnikatelia čeliť.

Ako príklad uviedol scenár, keď by "od 1. novembra Spojené kráľovstvo prijalo nejaké opatrenia, s ktorými sme my nerátali".

Dodal však, že podobný vývoj nepredpokladá, pretože rokovania medzi Bruselom a Londýnom sú zatiaľ "veľmi korektné".

Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra. Britská premiérka Theresa Mayová na konci mája oznámila, že odstúpi po tom, čo sa jej nepodarilo získať podporu v parlamente pre dohodu, ktorú jej vláda vyrokovala so zástupcami EÚ.

Avšak medzi politikmi, ktorí by ju chceli nahradiť, nie je zhoda v tom, či sa dožadovať zmien v tejto dohode.