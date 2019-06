Globsec v Bratislave privíta významných politikov a vyše 150 rečníkov z celého sveta

Konferenciu otvorí minister Lajčák, s prejavom vystúpi prezident Kiska.

6. jún 2019 o 9:19 SITA

BRATISLAVA. Približne 150 rečníkov bude počas 14. ročníka konferencie Globsec diskutovať o témach ako klimatické zmeny, svetový obchod, 5G siete, vzťahy s Čínou či výsledky nedávnych volieb do Európskeho parlamentu.

Konferenciu vo štvrtok oficiálne otvorí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, s prejavom vystúpi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Užšia spolupráca

Ako upozornil prezident Globsecu Róbert Vass, v súčasnosti potrebujeme užšiu medzinárodnú spoluprácu, ale taktiež spoluprácu medzi lídrami z rôznych oblastí verejného a súkromného života. To je to, o čo sa podľa neho konferencia Globsec v Bratislave bude usilovať.



Viac ako 50 panelových diskusií bude rozdelených do piatich hlavných okruhov, a to budúcnosť Európy, digitálna budúcnosť, demokracia a odpojenie, udržateľnosť a svetová ekonomika a obrana a bezpečnosť.

Globsec sa bude konať v Bratislave od štvrtka 6. júna do soboty 8. júna.

Organizátori neavizujú v hlavnom meste žiadne výrazné či celodenné dopravné obmedzenia. Situáciu mierne skomplikujú iba večerné presuny účastníkov, na ktoré bude dohliadať polícia.

Sprievodné podujatia

Na Globsecu sa tento rok zúčastní napríklad vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier, senátor Spojených štátov amerických Ron Johnson, srbský prezident Alexander Vučič, maďarský minister zahraničných vecí Péter Sziijártó, zakladateľ magazínu Forbes Steven Forbes, jazdec Formuly 1 Nico Rosberg, ministerka zahraničných vecí Južnej Kórey Kang Kyung-wha, oxfordský profesor Timothy Garton Ash, predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš, minister zahraničných vecí Českej republiky Tomáš Petříček a mnohí ďalší.



Zo slovenských predstaviteľov na konferencii vystúpi prezident Andrej Kiska, predseda vlády Peter Pellegrini, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, primátor Bratislavy Matúš Vallo či odborník na extrémizmus Daniel Milo.

Súčasťou konferencie bude aj niekoľko väčších sprievodných podujatí.

bude globálny summit mladých talentov a inšpiratívnych podnikateľov do 30 rokov podľa časopisu Forbes. Summit sa bude konať v rovnakom čase ako Globsec Forum, ktoré obohatí program konferencie o vystúpenia niekoľkých najmladších svetových lídrov.



Globsec je jedna z piatich najväčších konferencií na svete. Má za sebou už 13 ročníkov. Doteraz sa na ňom zúčastnili tisícky hostí vrátane niekdajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright a pravidelne naň prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí.

Tento rok sa skloňovalo aj meno francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý napokon do Bratislavy nepricestuje.