Do Kiskovej strany vstupujú Šeliga aj starosta Spišského Hrhova Ledecký

Kiska zverejní viac o strane 17. júna.

6. jún 2019 o 13:00 (aktualizované 6. jún 2019 o 13:16) SITA

BRATISLAVA. Súčasťou vznikajúcej strany ešte úradujúceho prezidenta Andreja Kisku budú aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a jeden zo zakladateľov iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Obaja to napísali na sociálnej sieti.

Kiska začiatkom apríla oznámil, že zakladá novú politickú stranu. Vtedy povedal, že ďalšie informácie zverejní až po skončení mandátu prezidenta 17. júna.

Ledecký sa chce venovať rómskym témam

Ledecký sa chce venovať najmä rómskym témam.

„Kým sa nám v Spišskom Hrhove žije dobre, východ Slovenska sa vyľudňuje. S ním aj ďalšie regióny. Pred rómskou témou dávajú politici hlavu do piesku, kým rómska populácia rastie a nenachádza cestu von z osád a chudoby," napísal Ledecký.

"Pomoc regiónom riešia od stola ľudia v Bratislave a nemajú šajnu, čo naše regióny skutočne sužuje. Nevidia príbehy rodín, kde obaja rodičia opatrujú seniorov v Rakúsku, lebo závod, kde celý život pracovali, zavreli. Nevidia ani poľnohospodárov. Nevidia, lebo sú ďaleko od života v malých mestách a dedinách, ktoré paradoxne tvoria najväčšiu časť Slovenska,“ dodal.

Podľa Ledeckého Rómovia v Spišskom Hrhove „pracujú, zveľaďujú obec, bývajú v murovaných domoch, rómske deti chodia do školy, kým inde žijú v chatrčiach a točia sa v začarovanom kruhu úžery a vylúčenia."

Šeliga chce bojovať proti korupcii

Cieľom Šeligu bude boj proti korupcii a rozkrádaniu štátu. Fungujúca polícia, prokuratúra a súdy. Majetková a nielen politická zodpovednosť politikov za ihc rozhodnutia. Transparentnosť a efektivitu štátu. Slovensko ako skutočne právny štát. Politika, ktorá je služba a vráti sa čo najviac k rukám občanov. A hlavne slušné a spravodlivé Slovensko, píše na facebooku.

„Presvedčil ma svojou úprimnosťou a schopnosťou priznať si chybu a povedať, ospravedlňujem sa. V dobe veľkých eg a alfasamcov je to pre mňa veľmi, veľmi cenná vlastnosť. Nikto z nás nie je bez chyby, ale to, čo nás definuje, je to, či si tieto chyby vieme priznať, ospravedlniť sa a poučiť sa," píše ďalej na sociálnej sieti.

"Je úžasné vidieť, koľko je nás takých, čo chceme v našej krajine zmenu. A tá zmena je na dosah, pretože Je nás viac!"