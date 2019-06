Volebný model AKO: Kiska by bral všetkým, najviac PS/Spolu a SaS

Nová strana by mohla ohroziť OĽaNO.

7. jún 2019 o 9:30 Jakub Habas

BRATISLAVA. Strana dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku by ukrojila z preferencií všetkých parlamentných strán.

Najviac by stratila koalícia Progresívne Slovensko a Spolu a strana SaS. OĽaNO by sa zasa priblížilo k hranice zvoliteľnosti.

Vyplýva to z volebného modelu agentúry AKO, ktorý robila pre Hospodárske noviny od 28. do 31. mája.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Prvý Smer, druhý PS/Spolu

Kiskova stranu by volilo 10,8 percenta opýtaných a skončila by na štvrtom mieste.

Najviac, 17,4 percenta by získal Smer, na druhom mieste by skončila koalícia PS a Spolu so ziskom 15,6 percenta a tretia ĽSNS by mala 13,8 percenta.

SaS by sa umiestnila až za Kiskovou stranou a stratila by dve percentá. Spolu s koalíciou progresícov a Spolu, ktorá by prišla o 3,6 percenta, by kvôli prezidentovej strane stratila najviac.

Ohrozený Matovič

Kotlebovci by mali bez Kisku 13,8 percenta, s ním o percento menej.

KDH by s nástupom novej strany kleslo iba mierne, z 8,6 na 8,1 percenta. SNS zo 7,2 o viac ako percento.

Aj keď by Kiskova strana OĽaNO nezobrala veľa voličov, hnutie by mohla ohroziť najviac. Matovičov projekt by sa mohol dostať na hranicu zvoliteľnosti do parlamentu. Zo 6,3 percenta, by kleslo na 5,7. Hranica zvoliteľnosti je päť percent.