K občianskemu zákonníku prišli tisícky pripomienok

Projekt zmien v zákonníku je v súčasnosti po neformálnom pripomienkovom konaní.

7. jún 2019 o 10:15 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti neeviduje k Občianskemu zákonníku stovky pripomienok, ale tisíce.

Pre agentúru SITA to potvrdil minister Gábor Gál (Most-Híd), ktorý aj napriek tomu verí, že rezort rekodifikáciu dotiahne do úspešného konca.

Zákon dokončí ďalšia vláda

Projekt zmien v zákonníku je v súčasnosti po neformálnom pripomienkovom konaní a bude ho musieť prebrať ďalšia vládna garnitúra.

Pôvodne avizovaný termín do konca súčasného volebného obdobia sa totiž nestihne.

Pracovná skupina z projektu zatiaľ vynechala citlivejšie témy, ako je napríklad dedičské či rodinné právo, ktoré by mohli vyvolať diskusiu. Nateraz však nie je ani známe, či bude projekt pokračovať po výmene politického vedenia rezortu.



"Reálny termín zatiaľ nemáme stanovený. Ide nám o to, aby to bolo kvalitne urobené, takže sa ideme vysporiadať s tými pripomienkami. Ale oni sa opakujú a budeme mať zasadnutie pracovnej skupiny," povedal Gál.

Gál sa volieb nebojí

Šéf rezortu spravodlivosti sa neobáva blížiacich sa parlamentných volieb, ktoré budú na jar budúceho roka.

"Nie, nezávisí to od toho či idú voľby alebo nejdú, v práci sa pokračuje. Vo viacerých témach, ktoré máme rozrobené kladieme dôraz na odbornosť. V pracovných skupinách sú odborníci, ktorí pracujú na zmenách iba v odbornej a nie politickej rovine," dodal Gál.

Občiansky zákonník od svojej existencie prešiel desiatkami noviel, pričom v súčasnosti je pomerne náročné pre právnikov sa v ňom zorientovať. Navyše niektoré ustanovenia sú obsiahnuté aj v Obchodnom zákonníku.



Ministerstvo si od zmien sľubuje aj sprehľadnenie právnych predpisov. "V plánoch ministerstva už rátame aj s tým, že záväzkové právo v budúcnosti nebude obsiahnuté v Občianskom a Obchodnom zákonníku, ale iba v jednom právnom predpise," uzavrel minister.