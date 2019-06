Ako Kiskova strana zamieša karty? Vyklikajte si koalície

Nová politická strana Andreja Kisku by podľa volebného modelu získala 10,8 percenta. Strana končiaceho prezidenta, ktorá ešte nemá zverejnené meno, by skončila na štvrtom mieste.

Vyplýva to z volebného modelu agentúry AKO pre Hospodárske noviny z obdobia medzi 28. a 31. májom.

Prieskum sa delí na preferencie so stranou Andreja Kisku a bez nej. Najviac, 17,4 percenta by získal Smer, na druhom mieste by skončila koalícia PS a Spolu so ziskom 15,6 percenta a tretia ĽSNS by mala 13,8 percenta. SaS by sa umiestnila za Kiskovou stranou (8,8 percenta) na piatom mieste, nasleduje KDH (8,1 percenta), SNS (6,4 percenta).

Sme rodina by mala podporu šiestich percent a OĽaNO 5,7 percenta, Most - Híd by vo voľbách dostal 3,6 percenta.

Podľa volebného modelu by voľby bez strany Andreja Kisku takisto vyhral Smer so ziskom 18,7 percenta. Druhá by bola koalícia PS/Spolu-OD, ktorá by získala 18 percent. Tretia by skončila ĽSNS s takmer 15 percentami.

Za nimi by nasledovala SaS (10,8 percenta), KDH (8,6 percenta), Sme rodina (7,3 percenta), SNS (7,2 percenta), OĽaNO (6,3 percenta). Do parlamentu by sa nedostal vládny Most - Híd (4,2 percenta).