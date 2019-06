Váš raj miestami vzbudzuje hrôzu, hovorí britská turistka

Cudzinci o cestovaní po Slovensku v anglickom podcaste.

9. jún 2019 o 10:17 Anna Fay

Vypočujte si podcast:

Útesy a divoká voda. Aj tak môže vyzerať výlet do Slovenského raja. Bývalá britská diplomatka Jacqui Fay každému odporúča, aby si dal túru v raji aspoň raz za život. Čo sa jej na Slovenskom raji páči najviac prezradila v podcaste.

