Ministerstvo obrany má na transportéry 4x4 vyčlenené peniaze

Ministerstvo tvrdí, že transportéry sa budú obstarávať vo viacerých etapách.

7. jún 2019 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Rezort obrany má na nové transportéry 4x4 vyčlenené peniaze. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ministerstva Danka Capáková s tým, že obstarávanie bude vo viacerých etapách a viacerých rokoch, teda nepôjde o jednorázovú investíciu.

Zaujímavosťou je fakt, že pôvodne Ministerstvo obrany dostalo súhlas od vlády SR na vyčlenenie väčšej sumy.

Kým pri súťaži, ktorú rezort vypísal tento pracovný týždeň, sa počíta s obnosom 321 miliónov eur bez DPH, pôvodne išlo o čiastku presahujúcu 780 miliónov eur.

Bezpečnostný analytik z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jaroslav Naď sa domnieva, že projekt menších transportérov 4x4 napokon nebude úspešný.

Zasekol sa z neznámych dôvodov aj projekt transportérov 8x8, ktorý rezort predložil na vládu ešte v priebehu minulého roka. Až do súčasnosti o ňom vláda SR nerozhodla.

Ministerstvo peniaze má

Na otázku agentúry SITA, či má ministerstvo na nákup transportérov 4x4 vyčlenené peniaze, Capáková odpovedala:

Prečítajte si tiež: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na transportéry 4x4

"Áno. Treba však zdôrazniť, že obstaranie bude v etapách, tak ako to bolo vo vládnom materiáli a rámcová dohoda sa uzatvorí na obdobie 10 rokov. Nepôjde teda o vynaloženie 321 miliónov eur bez DPH v jednom roku."

Rezort pôvodne zvažoval pri menších transportéroch aj možnosť odkúpenia licencie s tým, že by sa vozidlo vyrábalo v slovenskej réžii.

Hovorkyňa ministerstva však uviedla, že o tejto možnosti sa už neuvažuje. Ministerstvo na vozidlá vypísalo súťaž ešte v stredu 5. júna, plánuje ju uzavrieť na začiatku júla tohto roka.

Ministerstvo obrany SR plánuje na obstaranie viac ako 420 menších transportérov vynaložiť maximálne 321 miliónov eur bez DPH. S víťazom súťaže uzatvorí rámcovú zmluvu na najbližších desať rokov.

Naď má pochybnosti

Jaroslav Naď pochybuje o tom, že rezort stihne obstaranie uzavrieť ešte pred koncom volebného obdobia. Podľa jeho slov tiež spoločnosti, ktoré vyrábajú transportéry, potrebujú výrazne väčší časový priestor na predloženie ponúk.

"Podľa mňa nebude do konca volebného obdobia podpísaná zmluva na dodávku transportérov. Rezort dal firmám menej ako mesiac, aby sa prihlásili do súťaže, čo je neskutočná záležitosť. Predpokladám, že ministerstvo bude vyhodnocovať výsledky na jeseň tohto roka. Následne sa odvolajú neúspešní uchádzači a už to zostane na rozhodnutí ďalšej vlády," povedal Naď pre agentúru SITA.

Nie je momentálne známe či ministerstvo stihne projekt uzavrieť ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré budú na Slovensku pravdepodobne na jar budúceho roka.



Ministerstvo počíta aj s možnosťou zapojenia domáceho zbrojárskeho priemyslu. Či pôjde o jestvujúce prevádzky, alebo projekt transportérov 4x4 vytvorí ďalšie výrobné kapacity a pracovné miesta, nie je známe.