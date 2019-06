Tichý sa má po SMS s Kočnerom vrátiť na prokuratúru, Čižnár to nerieši

Bývalý námestník by mal pracovať v odbore legislatívy.

7. jún 2019 o 18:01 Peter Kováč

BRATISLAVA. Bývalý druhý muž Generálnej prokuratúry Ladislav Tichý sa má vrátiť k práci prokurátora, hoci si písal správy s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom. Ten sa mu v SMS chválil napríklad tým, že do sledovania novinárov vrazil už 200-tisíc eur.

Tichý sa po zverejnení časti prepisov vzdal funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, no od júla by sa mal vrátiť na Generálnu prokuratúru, odkiaľ sa do školy presunul.

Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár pritom zatiaľ nehovorí, či Tichého návrat považuje za problém.

"V prípade, že sa Ladislav Tichý rozhodne zotrvať na Generálnej prokuratúre, bude sa generálny prokurátor jeho vecou zaoberať,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

Kam Tichého po návrate na prokuratúru zaradia, ani to, či sa s ním už Čižnár rozprával o SMS s Kočnerom, hovorkyňa nepovedala.

Nadácia Zastavme korupciu, ktorá dávala pre kauzu podnet vedeniu Justičnej akadémie, má informáciu, že Tichý by sa mal vrátiť do odboru legislatívy.

Tichý na otázky SME nereagoval. K správam s Kočnerom sa nevyjadril od konca marca, keď úryvok z nich zverejnil Denník N.

Akadémia žiadala prepis